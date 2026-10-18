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「狗狗猩猩大冒險」黑猩猩小龐滿25歲 訓練師駁「凶暴化」謠言

中央社／ 東京18日綜合外電報導

曾在「天才！志村動物園」的「狗狗猩猩冒險」單元中廣受喜愛的黑猩猩「小龐」（パン君）近日迎來25歲生日，還展現了健康活潑的一面，熟練地用筷子吃著最喜歡的烏龍麵。

日本AMEBA NEWS、日本電視台（Nippon TV）報導，小龐2001年10月出生，出生後不久便由人工哺育長大，2歲起由動物訓練師宮澤厚擔任養育者。

2004年起，小龐在「天才！志村動物園」中演出，憑藉與志村健默契十足的互動，以及在「狗狗猩猩大冒險」單元中與鬥牛犬詹姆斯（James）一起外出跑腿的企劃，成為家喻戶曉的明星。

談到在外景拍攝現場與志村健相處的回憶，宮澤厚表示：「志村先生說『那我先收工了』時，小龐就會甩開我的手，跑向志村先生，還會發出『咿——』的叫聲。牠會好幾次追著他跑。」

如今小龐已25歲，網路上不時出現牠「野性化了」、「變得凶暴」等說法。對此，宮澤厚忍不住吐露心聲：「為什麼假消息會傳得這麼廣？」他表示，「還有人留言問我：『牠還活著嗎？』社群媒體上那些被大量轉傳的文章，真的很可怕」。

宮澤厚多年來的夢想，是讓小龐、伴侶Poco（ポコちゃん）與2015年出生的女兒布丁（プリンちゃん）「一家三口共同生活」。

經人工哺育長大的黑猩猩可能誤以為自己是人類，與其他黑猩猩相處時有發生衝突的風險，因此小龐與女兒布丁已分開生活超過10年。

為此，宮澤厚花了很長時間準備，包括逐步拉近牠們的臥室距離，並謹慎觀察牠們的互動情況。在確認彼此的威嚇行為消失後，他10月3日終於讓小龐、Poco與布丁三頭黑猩猩一起進入同一個運動場。

小龐一度與Poco相擁，隨後平靜地待在同一個空間裡。接著，宮澤厚安排一名穿著玩偶裝的人物登場，讓三頭黑猩猩面對共同的「敵人」，藉此促進同伴意識，最後成功讓牠們融為一個群體。

看著這一幕，宮澤厚露出深受感動的神情，說道：「這樣真好啊，很自然。這種自然的狀態真的很好。」

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