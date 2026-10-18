教宗肺癌手術後首場公開活動 在梵蒂岡向群眾致意

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天向梵蒂岡聖伯多祿廣場的群眾發表談話，這是他5天前接受肺癌手術後首場公開活動。

路透社報導，良十四世面帶笑容，站在梵蒂岡宗座宮殿的窗邊，以堅定清晰的聲音，向下方聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的朝聖者致意。

良十四世在無人攙扶下走到宮殿窗邊，一如往常進行每週日正午的例行活動。他向在陰沉灰暗天空下等候的朝聖者呼籲，應放下任何自私的野心，毫不妥協地事奉上帝。

良十四世現年71歲，擔任教宗迄今已17個月，他於13日接受手術，切除右肺下葉，引發外界揣測，這場疾病將如何影響他的教宗任期。