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印尼野火霾害肆虐 保育團體營救數十隻瀕危紅毛猩猩
印尼森林及土地火災延燒數月產生有毒霾害，並籠罩東南亞部分地區，保育團體表示，最近幾個星期來，已經從野火災情中救出數十隻極度瀕危的紅毛猩猩。
法新社報導，當地野火災情造成長達數個月的空氣污染，不僅迫使學校停課，也讓人類和動物呼吸道疾病激增，且限制印尼、馬來西亞、新加坡等國民眾從事戶外活動。
印尼保育團體正致力從大火中拯救野生動物，其中包括紅毛猩猩。
婆羅洲（Borneo）西加里曼丹省（WestKalimantan）自然保育機構與相關非營利組織昨天指出，從8月6日迄今，專責團隊已從該省多處地點撤離了51隻紅毛猩猩。
根據空氣品質監測機構IQAir，新加坡和大馬首都吉隆坡再度被列入全球空污最嚴重5大城市，在聖嬰現象加劇下，婆羅洲與印尼蘇門答臘島（Sumatra）的大火持續排出煙霧。
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