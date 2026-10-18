皇居大手休憩所11月3日開幕 首設咖啡廳兼具觀光據點功能

日本皇居觀光的入口近期將新設「大手休憩所」，這是皇居內首度設立咖啡廳，營造出獨特的氛圍，屋頂露台也能讓遊客欣賞到與以往不同的景色。

日本「每日新聞」報導，位於皇居東側、鄰近地鐵各線大手町站的「大手門」，在9月下旬拆除施工用的白色圍籬後，休憩所的外觀終於亮相。為迎接11月3日開幕，目前已進入最後階段的準備工作。這座休憩所也將肩負日本國內觀光據點的角色，相關人士對此寄予厚望。

宮內廳管理課長伊藤良治表示：「這裡不僅供人休憩，也將作為觀光據點，負責發布各類資訊。」

這座木造單層建築總樓地板面積2800平方公尺，其中一部分將設置咖啡廳，由經營咖啡專賣店的「猿田彥咖啡」負責營運。

店內將提供只有在皇居才能品嘗到的原創咖啡及餐點。雖然目前尚未公開具體的室內設計，但整體色彩將與周邊環境及皇居景觀相協調。休憩所也將設置屋頂露台。過去只能從地面仰望的皇居石牆及城樓，未來遊客將能從較高的位置欣賞。

正在興建休憩所的東御苑，四季皆有豐富的自然景觀，是一般民眾皆可免費入園的熱門景點。

2025年東御苑入園人數達213萬人次，接近2019年創下的歷史最高紀錄223萬人次。尤其外國遊客人數較10年前增加一倍，所占比例接近整體6成，已超過日本國內遊客。

看準這波入境觀光需求，外界期待休憩所能發揮日本國內觀光入口的功能。館內將透過大型螢幕播放日本各地的影像，包括草原遼闊的熊本縣阿蘇地區，以及坐落著嚴島神社的廣島縣宮島等景點。

播放的影像也會顯示QR Code，遊客只要用智慧型手機掃描，就能透過系統查詢前往各觀光地的交通方式。館內也融入多項設計，希望藉此吸引遊客前往日本各地旅遊。

此外，介紹皇室活動也是不可或缺的一環。館內除了播放天皇、皇后兩陛下等皇室成員出訪外國及日本各地的影片，也設有觸控面板，讓遊客了解皇室的稻作活動及雅樂等傳統文化，還將設置可追溯歷代天皇的展示內容。

附設商店則將推出融入皇室意象設計的民俗工藝品等商品，販售只有在此才能買到的紀念品。具體商品內容將於開幕時公布。

宮內廳管理課長伊藤良治表示：「希望遊客手拿在咖啡廳買的飲料，從中對日本的歷史與自然有新的發現，也能加深對皇室的了解。」

針對在皇居內整建休憩所的背景，觀光廳相關負責人則說明：「過去缺乏能夠全面介紹日本魅力的設施。」他並指出，皇居附近的東京車站是眾所皆知的大型交通樞紐，也是將觀光客送往日本各地的重要據點，但過去車站周邊在觀光資訊的發布上較為不足。

休憩所的整建也獲得觀光廳協助，總經費約75億日圓，財源來自「國際觀光旅客稅」，也就是俗稱的出國稅。日本對出境旅客不分國籍，每人徵收3000日圓。這筆稅收用於擴充及強化觀光基礎設施，這次也運用在休憩所的建設上。

在籌建新設施時，宮內廳也導入民間企業的專業經驗，採用「公開徵求提案方式」，由業者提出營運構想，並有多家企業參與申請。

最終，咖啡廳由猿田彥咖啡取得營運資格；整座休憩所則由JTB Communication Design與「丹青社」組成的聯合企業體負責。兩家公司分別擅長活動策劃營運及空間設計。像這樣由民間企業在皇居開放參觀區域內負責設施營運，極為罕見。

宮內廳長官黑田武一郎在例行記者會上強調，休憩所的整建目的是「提升來園者的舒適度，並強化皇室及傳統文化相關資訊的提供」。