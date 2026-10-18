印度最高法院不跟進青少年社群禁令 指禁網反成「檢討被害人」

全球多國陸續禁止青少年使用社群媒體，不過印度最高法院認為，青少年、兒童也應享有上網的自由，因此裁決不禁止未成年者使用相關網路服務，但也呼籲建立嚴格機制保護他們在網路上的安全。

印度人報（The Hindu）指出，最高法院表示，根據印度憲法的規定，使用網路是每個人的基本權利，即便是孩子，不論年紀大小，也應享有相同的權利，「要剝奪青少年、兒童自由上網的權利，是十分荒謬的，那就像說未滿1歲的孩子，就沒有充分的言論自由一樣。」

新德里電視台（NDTV）報導，最高法院在做出裁決時，同時呼籲家長們不要讓孩子接觸與性相關的不當內容，並啟用社群平台上的兒童模式，避免小孩接觸到不當內容，以強化他們的網路安全。

印度時報（Times of India）提到，最高法院認為，青少年、兒童的安全和自由並不衝突，「我們的孩子應同時享有這兩項權利。」

最高法院坦承，目前的網路型態確實會對青少年、兒童構成安全上的風險，但若僅因網路平台無法偵測、刪除有害內容，就限制青少年、兒童上網，這無疑是一種「檢討被害人」的作法。

最高法院提到，對於許多青少年、兒童，特別是來自偏鄉的青少年、兒童來說，使用網路往往是獲得學習機會、資訊來源的唯一方式。

最高法院同時指出，網路對於特殊的青少年、兒童來說，可能格外重要，因為線上平台，或許是他們與處境相同者，彼此為伴唯一的場域。

今日印度（India Today）報導，最高法院稍早曾針對是否應禁止18歲以下者，在未經父母同意的情況下設立社群媒體帳號一事，與印度中央政府進行討論；中央政府則向最高法院提出，希望修改相關規定，限制18歲以下者上網。

最高法院雖未同意禁止青少年、兒童上網，但也向中央政府、網路及社群平台業者發出詳細的指示，要求加強對兒童不當內容的檢測及刪除。

最高法院強調，不會僅憑單一的投訴，就要求下架相關內容，有關作為需經多方查證後才會執行。

除此之外，最高法院也呼籲小學階段開始，做更廣泛的宣傳與教育，讓青少年、兒童瞭解網路風險，並鼓勵他們在遇到網路霸凌或威脅時，懂得適時求助。