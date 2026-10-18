搭飛機怕細菌？空服員曝機艙最乾淨位置 前後排都不是

搭飛機時，你會擔心座椅、扶手或廁所藏有細菌嗎？美國一名空服員指出，機艙中段可能比前後區域接觸到較少病菌，原因與乘客走動路線及廁所位置有關。坐在中段可能減少部分接觸病菌的機會，但這不代表該區域完全沒有感染風險。

據美國旅遊媒體《Travel + Leisure》報導，飛機廁所、椅背置物袋、座椅螢幕及頭頂行李櫃把手，都是乘客經常接觸的地方。為了解機艙哪些區域相對乾淨，該媒體訪問多名航空業人士，其中一位不具名的美國西南航空空服員表示，若從機艙配置及人員動線觀察，中段座位可能是接觸病菌機會相對較少的區域。

該名空服員解釋，多數飛機的廁所設在機艙前後方，後方通常還有較大的廁所，使用頻率可能較高；至於前方，則是許多乘客登機時的主要入口，大量旅客都會經過同一處。相較之下，機艙中段沒有這些明顯的人流集中因素，因此他認為，坐在中段可能減少部分接觸病菌的機會，但這不代表該區域完全沒有感染風險。

擁有多年航空業經驗的貝文（Craig Bevan）指出，機上廚房可能是機艙內維持得較整潔的地方之一，因為空服員需要在此準備餐飲，飛行期間也會持續擦拭工作檯面。至於機艙清潔頻率，受訪空服員表示，機組人員通常會視實際狀況整理環境，若廁所出現嚴重髒污或無法正常使用，才會進一步處理；較徹底的清潔工作則多由地勤清潔人員在航班間執行。

此外，前商用航空機師史密斯（Patrick Smith）表示，外界常認為機艙密閉、空氣容易累積病菌，但現代客機的空調系統會混合新鮮空氣與經過過濾的循環空氣，並定期更新機艙內的空氣。他提醒，旅客除了關心座位位置，更應留意經常接觸的物體表面，以及身旁是否有生病的乘客。搭機時可適度使用消毒濕巾清潔扶手、桌板等高頻接觸處，並維持手部衛生，降低接觸病原體的風險。