快訊

桃園某國中、小學生打踹霸凌影片下架前被截錄 教育局：已啟動校安

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

聽新聞
0:00 / 0:00

搭飛機怕細菌？空服員曝機艙最乾淨位置 前後排都不是

聯合新聞網／ 綜合報導
飛機廁所、椅背置物袋、座椅螢幕及行李櫃把手，都是旅客經常碰觸的區域。圖／Ingimage
飛機廁所、椅背置物袋、座椅螢幕及行李櫃把手，都是旅客經常碰觸的區域。圖／Ingimage

搭飛機時，你會擔心座椅、扶手或廁所藏有細菌嗎？美國一名空服員指出，機艙中段可能比前後區域接觸到較少病菌，原因與乘客走動路線及廁所位置有關。坐在中段可能減少部分接觸病菌的機會，但這不代表該區域完全沒有感染風險。

據美國旅遊媒體《Travel + Leisure》報導，飛機廁所、椅背置物袋、座椅螢幕及頭頂行李櫃把手，都是乘客經常接觸的地方。為了解機艙哪些區域相對乾淨，該媒體訪問多名航空業人士，其中一位不具名的美國西南航空空服員表示，若從機艙配置及人員動線觀察，中段座位可能是接觸病菌機會相對較少的區域

該名空服員解釋，多數飛機的廁所設在機艙前後方，後方通常還有較大的廁所，使用頻率可能較高；至於前方，則是許多乘客登機時的主要入口，大量旅客都會經過同一處。相較之下，機艙中段沒有這些明顯的人流集中因素，因此他認為，坐在中段可能減少部分接觸病菌的機會，但這不代表該區域完全沒有感染風險。

擁有多年航空業經驗的貝文（Craig Bevan）指出，機上廚房可能是機艙內維持得較整潔的地方之一，因為空服員需要在此準備餐飲，飛行期間也會持續擦拭工作檯面。至於機艙清潔頻率，受訪空服員表示，機組人員通常會視實際狀況整理環境，若廁所出現嚴重髒污或無法正常使用，才會進一步處理；較徹底的清潔工作則多由地勤清潔人員在航班間執行。

此外，前商用航空機師史密斯（Patrick Smith）表示，外界常認為機艙密閉、空氣容易累積病菌，但現代客機的空調系統會混合新鮮空氣與經過過濾的循環空氣，並定期更新機艙內的空氣。他提醒，旅客除了關心座位位置，更應留意經常接觸的物體表面，以及身旁是否有生病的乘客。搭機時可適度使用消毒濕巾清潔扶手、桌板等高頻接觸處，並維持手部衛生，降低接觸病原體的風險。

機艙 搭飛機 空服員 細菌 位置 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

萬呎高空蹲1小時救人 醫師自嘲「商務艙泡湯」吐心酸：只求別收傳票

空服員不告訴你的秘密！搭飛機兩個飲料超NG 最推「這飲料」提醒選瓶裝、別加冰

飛機上為何突然性慾大增？性學家揭在高空讓人色色4大原因

身體紅疹反覆出現？醫師提醒：日常抓癢與清潔習慣也要留意

相關新聞

搭飛機怕細菌？空服員曝機艙最乾淨位置 前後排都不是

搭飛機時，你會擔心座椅、扶手或廁所藏有細菌嗎？美國一名空服員指出，機艙中段可能比前後區域接觸到較少病菌，原因與乘客走動路線及廁所位置有關。坐在中段可能減少部分接觸病菌的機會，但這不代表該區域完全沒有感染風險。

強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

今年第30號颱風「薔琵」（Champi）持續增強，日本氣象廳18日最新預測，薔琵將朝西北西方向移動，預計22日左右逼近沖繩南方海域，23日上午9時位於沖繩南方海域。薔琵最快18日晚間就可能增強為猛烈颱風，最大瞬間風速上看每秒75公尺。不過，颱風後續路徑仍存在變數，日本氣象廳呼籲民眾密切留意最新預報。

時尚界的「性感」 多一點與少一點的誘惑抉擇

時尚界談起性感，很少有人像湯姆・福特（Tom Ford）全盛時期那樣興致勃勃、毫不掩飾其中的情色意味。他曾在Gucci廣告模特兒的恥毛上剃出品牌標誌，也把丁字褲帶進高級時裝。 因此，接掌其同名品牌的阿克曼（Haider Ackermann）延續這套精神，其實並不令人意外，只是阿克曼挑逗人的方式更偏向誘惑，少了幾分情色。但如今，不論紅毯還是日常生活，「裸露穿搭」早已見怪不怪；這一季，內衣與短版胸衣甚至常見得像T恤一樣，早已激不起多少波瀾。什麼才算「性感」，因此愈來愈難界定。

星期人物／狗仔追逐的大使 不到1年被退出川普家人圈

雅典美國大使官邸「傑佛遜之家」裡，掛著金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）的大幅黑白肖像。最近幾天，來訪者卻注意到，她與客人交談時，會越過對方肩膀，看著沒有聲音的電視。螢幕上正在播的，是她自己的新聞。 負面報導接連出現後，她密集打電話給川普政府官員、總統身邊人士與重量級川普支持者，希望獲得聲援。直到美國總統川普決定要求她辭職當天清晨，她仍告訴身邊人士，自己能度過這一關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。