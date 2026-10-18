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印尼野火霾害肆虐東南亞 氧氣瓶與空氣清淨機需求激增

中央社／ 吉隆坡18日綜合外電報導

製造商表示，印尼野火產生的有毒霾害，帶動整個地區對氧氣瓶與空氣清淨機需求激增，他們正晝夜不停地生產，以提供能拯救生命的潔淨空氣設備。

法新社報導，這場持續數月的霾害籠罩東南亞部分地區，不僅迫使學校停課，也導致呼吸道疾病病例增加。許多家庭搶購設備，希望維持室內空氣潔淨。

在吉隆坡郊區的醫療器材公司AA Alive，員工正全速趕工交付氧氣瓶。公司主管表示，氧氣瓶銷量正急速攀升。

AA Alive業務團隊成員費道斯（Rafina Firdaus）在法新社參訪期間表示：「受霾害影響，我們的銷售額增加了35%。當我剛入行時，看到居然有這麼多病患需要使用氧氣瓶，感到很震驚。」

AA Alive提供氧氣瓶及製氧機給病患使用。氧氣瓶可連續使用約3小時，製氧機則可使用約24小時。

69歲的布江（Md Noor Bin Bujang）住院1個多月後，於15日傍晚才拿到他的第一台製氧機。

他告訴法新社，若沒有這套供氧設備，他就會「呼吸急促，尤其是在霾害期間」。

AA Alive 26歲技術員克汗（Mubassar Khan）表示，製氧機濾網通常使用1000小時後才需更換，但霾害中的污染物使濾網壽命縮短了一半。

AA Alive目前每天約交付40台出租設備。費道斯表示，由於公司「每年都會遇到這種情況」，因此有能力應付霾害帶來的需求增加。

印尼 野火 霾害

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