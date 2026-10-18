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強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

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強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
今年第30號颱風「薔琵」持續增強，日本氣象廳18日最新預測，薔琵將朝西北西方向移動，預計22日左右逼近沖繩南方海域，23日上午9時位於沖繩南方海域。圖／截自日本氣象廳
今年第30號颱風「薔琵」持續增強，日本氣象廳18日最新預測，薔琵將朝西北西方向移動，預計22日左右逼近沖繩南方海域，23日上午9時位於沖繩南方海域。圖／截自日本氣象廳

今年第30號颱風「薔琵」（Champi）持續增強，日本氣象廳18日最新預測，薔琵將朝西北西方向移動，預計22日左右逼近沖繩南方海域，23日上午9時位於沖繩南方海域。薔琵最快18日晚間就可能增強為猛烈颱風，最大瞬間風速上看每秒75公尺。不過，颱風後續路徑仍存在變數，日本氣象廳呼籲民眾密切留意最新預報。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測資料顯示，薔琵18日上午9時位於馬里亞納群島附近，以每小時25公里的速度向西移動，中心氣壓為945百帕，中心附近最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，距離颱風中心半徑140公里範圍內，已出現每秒25公尺以上的暴風。

根據日本TBS NEWS DIG旗下山口電視台報導，日本氣象廳18日上午9時45分發布的預報顯示，薔琵預計當天晚間增強為猛烈颱風，中心氣壓降至935百帕，中心附近最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺。颱風隨後將持續朝西北西方向移動，預計23日上午9時位於沖繩南方海域，屆時中心氣壓仍為935百帕，最大瞬間風速則為每秒70公尺，維持強烈颱風的強度。

隨著颱風逐漸接近，沖繩及奄美地區預計21日左右開始出現長浪，海面浪高逐漸升高，22日則可能受到巨浪影響。日本氣象廳強調，薔琵後續移動路徑尚未明朗，呼籲民眾持續關注最新颱風資訊。

沖繩 日本 馬里亞納

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