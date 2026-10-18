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地球自轉減緩時間差 閏秒機制將重新調整

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
國際計量局推動閏秒制度改革，旨在解決現代高科技系統因微小時間差而可能引發的全球性災難。（Photo by Agê Barros on Unsplash under C.C License）
國際計量局推動閏秒制度改革，旨在解決現代高科技系統因微小時間差而可能引發的全球性災難。（Photo by Agê Barros on Unsplash under C.C License）

國際科學界近日達成一項重大共識，決定廢除由地球自轉微幅減慢所產生的「閏秒」調整機制，改以長達一小時的「閏小時」來重新對齊原子時與天文時。這項由國際計量局推動的改革，旨在解決現代高科技系統因微小時間差而可能引發的全球性災難。

閏秒機制難以負荷

衛報》報導，長期以來，科學家為了彌補地球自轉速度不規則減慢所導致的時間差，必須在特定年份的最後一秒人為插入「閏秒」。然而，這種毫無預警插入的單一秒鐘，往往會對依賴極高精度時間同步的全球通訊網路、金融交易系統與導航衛星造成嚴重混亂與系統崩潰。

國際計量局指出，隨著數位時代對於毫秒級精確度的依賴日益加深，傳統閏秒機制的不可預測性已成為科技發展的重大隱患。儘管各國過去試圖透過緩步調整來降低衝擊，但建立更穩定且可預測的時間校準系統已是刻不容緩。

改採閏小時迎新局

加拿大廣播公司》報導，為了解決現行制度的根本缺陷，科學家與各國代表決定以「閏小時」取代閏秒，並計劃在未來數十年內逐步落實這項重大轉變。透過拉長調整週期並擴大校準幅度，技術人員將有充裕的時間來預先編程與維護系統，徹底避免瞬間誤差帶來的骨牌效應。

目前，雖然全球計量機構仍需制定更詳細的技術細節與過渡期程，但產業界普遍對此項變革表示歡迎。隨著這項歷史性決策底定，人類計時方式將邁入全新紀元，確保全球數位基礎設施在未來能夠更加穩健運行。

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