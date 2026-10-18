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鳳冠企鵝住雨林？ 紐西蘭研究多年難追蹤

台灣醒報／ 記者宋秉謙／台北報導
神秘的雨林企鵝！鳳冠企鵝躲躲藏藏很難找，生活習性獨特且覓食習慣更讓人想不透。(photo under CC licensed, via Animalia)
神秘的雨林企鵝！鳳冠企鵝躲躲藏藏很難找，生活習性獨特且覓食習慣更讓人想不透。(photo under CC licensed, via Animalia)

企鵝不一定住在冰天雪地，竟然還有喜歡躲在雨林的品種？紐西蘭研究團隊耗費12年，追蹤一種神出鬼沒的鳳冠企鵝，發現牠們不僅喜歡在茂密森林裡築巢，還會挖洞躲避研究人員，讓過去的族群數量被嚴重低估。團隊如今推估，這種企鵝的成熟個體多達1.2萬至1.5萬隻，約是過去估計的3倍，甚至連保育等級都因此獲得調整。

雨林裡的神秘企鵝

根據《衛報》17日深夜報導，有一種叫做鳳冠企鵝（Tawaki）的特殊企鵝種，多數生活在紐西蘭南島西南部的峽灣地區，牠們最顯眼的特徵是眼睛上方兩道黃色羽冠；不同於多數企鵝習慣群聚生活，牠們偏好在濃密的溫帶雨林中獨自築巢，有時甚至躲在高處的岩縫或地洞裡，讓科學家想找到牠們都相當困難。  

奧塔哥大學研究員馬特恩自2014年起就帶領團隊調查這群「雨林企鵝」，過去12年深入9處峽灣，累計找到約1200個巢穴，光是今年9月就找到新記錄的93處。由於地形崎嶇、植被茂密，研究人員經常得穿越森林、攀爬岩石，才能找到藏在深處的企鵝。  

更有趣的是，這群企鵝似乎特別擅長躲避人類，馬特恩曾為一隻企鵝裝上追蹤設備，想回收儀器時，卻發現牠利用巢穴周圍的多條通道不斷逃跑，研究團隊最後花了約4天才成功找回設備。

數量是過往預估的3倍

 這項長期調查也推翻過去對鳳冠企鵝數量的認知！早期紐西蘭研究一度估計，全球僅剩3000至7000隻，讓牠們被視為相當稀有的企鵝，如今研究團隊推估，成熟個體可能達1.2萬至1.5萬隻，約為過去估計的3倍。

  由於族群資料逐漸完整，國際自然保育聯盟（IUCN）逐漸從2020年起，便將牠們的保育等級，從「易危」調整為風險較低的「近危」。不過，這不代表企鵝突然大量繁殖，而是研究人員終於找到更多原本躲在森林裡的個體。  

除了擅長躲藏，鳳冠企鵝的覓食習慣也讓科學家摸不著頭緒。有些企鵝只在峽灣內捕魚，有些卻會游向外海，甚至在繁殖季結束後，長途遷徙5000至7000公里，前往接近南極的海域覓食。馬特恩對此感到不解，因為牠們繁殖地附近明明就有足夠食物，卻仍選擇耗費大量體力遠行，而研究團隊推測，這可能與祖先留下的遷徙本能有關，但目前仍無法確定原因。 

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