日本將啟動火星衛星探測計畫 盼有助揭開太陽系起源之謎

日本科學家正準備展開火星衛星探測任務，計劃採集樣本帶回地球，盼藉此解開太陽系與地球生命起源之謎。這項任務若成功，將首度實現往返火星系統的探測之旅。

法新社報導，「火星衛星探測計畫」（Martian Moons eXploration，MMX）無人探測任務將由日本與法國國家太空研究中心（CNES）、德國航空太空中心（DLR）、美國國家航空暨太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA），以及約20所大學和科技公司合作執行。

日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）表示，搭載MMX探測器的日本旗艦級H3運載火箭預定於20日上午4時41分（台灣時間凌晨3時41分）從鹿兒島縣種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射升空。

探測器預計約1年後抵達火星附近，接著繞行火星衛星「火衛一」（Phobos），最長停留3年，之後降落其表面，採集至少10公克的樣本。

探測器將先部署1輛名為IDEFIX的漫遊車，進行火星衛星表面觀測，以確認適合安全著陸的地點。IDEFIX的名稱取自法國漫畫「高盧英雄歷險記」（Asterix）中主角的愛犬。探測器啟程返回地球前，也將同步觀測另一顆衛星「火衛二」（Deimos）。

MMX計畫負責人川勝康弘（Yasuhiro Kawakatsu）告訴法新社，從火衛一採集樣本是全球首例，但這也代表人類將首度完成往返火星系統的探測任務。

JAXA表示，這項任務也將研究能否把火衛一當成「天然太空站」，並並藉此建立往返火星所需的條件。這些資訊對未來載人火星探測任務至關重要。

JAXA希望這項任務能揭示火星及其2顆衛星的形成過程，為了解太陽系的起源提供重要線索。

關於火星衛星的起源，其中一種理論是「大撞擊假說」，認為衛星是某個天體撞擊火星後形成；另一種「捕獲假說」則認為，這2顆衛星原本是小行星，後來受到火星引力吸引而被捕獲。

JAXA表示，釐清哪一種假說正確，有助了解「類地行星如何形成適合孕育生命的環境」。這裡所指的類地行星是距離太陽最近的4顆岩石行星，包括水星、金星、地球與火星。

近年來，美國與中國競相成為首個將火星表面岩石樣本帶回地球的國家。

美國NASA的「毅力號」（Perseverance）探測車自2021年登陸火星後，已採集多份樣本。然而，在美國國會今年1月表決後，將火星樣本送回地球的相關任務實際上已遭川普政府取消。

中國則宣布，預定約於2028年發射「天問三號」探測器，並希望最早可在2031年將火星樣本帶回地球，時間上可能早於MMX探測器返回地球。