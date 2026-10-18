快訊

離岸風電聯貸出包！九大行庫踩雷淪犧牲品 台電董事長出面開會

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍營看好「姐弟聯手出擊」

聽新聞
0:00 / 0:00

印度東部宗教集會爆踩踏意外 至少19死25傷

中央社／ 加爾各答17日綜合外電報導

印度官員及媒體表示，印度東部一場印度教宗教集會今天在突發暴雨後爆發踩踏意外，造成至少19人喪命、25人受傷。

法新社報導，西孟加拉邦（West Bengal）邦長艾德希卡里（Suvendhu Adhikari）告訴記者，在加爾各答舉行的印度教節慶「杜爾嘉女神節」（Durga Puja）上，一座展館外發生踩踏事件，死者包括一名7歲女童，另有25人受傷。

艾德希卡里說：「目前已有6具遺體確認身分。」

現場一名高階警官告訴法新社，晚間下起大雨後，現場一則廣播公告引發「騷動」，「正在展館外等候的人群開始推擠、拉扯與向前衝撞，導致有人跌倒在地，引發踩踏事件」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在臉書（Facebook）發表簡短聲明，對這起悲劇致哀。

他寫道：「加爾各答的踩踏事件令人悲痛，我向罹難者家屬致上慰問，並祈願傷者早日康復。」

莫迪指出，「西孟加拉邦政府正全力協助受到影響的家庭」。

印度 宗教 印度教

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國小學槍擊案英雄曝光！女教師與16歲槍手扭打 學生家長開槍擊斃

聯合國示警氣候變遷衝擊 南亞數以百萬人恐流離失所

英法海底隧道附近小巴撞火車 至少19傷

韓國富川工廠大火 2消防員重傷其中1人心跳停止

相關新聞

利益優先…川普簽命令豁免對俄制裁 澤倫斯基：鼓勵普亭攻擊

美國總統川普十六日以國家利益為由簽署行政命令，暫緩執行對俄羅斯實施的多項制裁措施。烏克蘭總統澤倫斯基十七日在社群媒體發文直言，此舉只會獎勵並鼓舞俄國總統普亭。普亭親信兼顧問德米崔耶夫十七日則稱讚，川普此一決定「具歷史意義」。

澤倫斯基：G20有望美俄烏三方會 美俄未證實

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基十七日表示，烏克蘭、美國與俄羅斯三方會議可能在美國舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會期間登場。不過，俄羅斯和美國目前都還沒有確認。

教宗良十四世出院獲夾道歡迎 信徒高呼無比喜樂

天主教教宗良十四世經歷肺腺癌手術後復原良好，今天下午出院，讓全球天主教徒歡喜慶賀。大批信徒湧入醫院夾道歡迎教宗出院，有民...

費半連八黑…台積ADR下挫 本周聚焦Meta、特斯拉財報

美國股市16日下跌，費城半導體指數連八黑，台積電ADR周線下挫近9%。國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。本周Meta、晶片業者及特斯拉（Tesla）等財報，將檢驗企業獲利能否支撐這波熱潮。

白宮新發言人上任5天就被開除 川普：也許這工作不適合她

年僅四十一歲的白宮發言人凱蒂．扎卡里亞剛上任五天，就「被離職」。美國總統川普十六日上午要求她重新考慮適不適任這項職務。紐約時報等外媒同日報導，她已被開除。川普第一任只做十一天就匆匆下台一鞠躬的白宮聯絡室主任史卡拉穆奇在社媒Ｘ寫道，紀錄就是用來打破的。

法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

法國全國示威活動在多座大城市演變成暴力衝突，示威群眾破壞縱火、洗劫商家、闖入政府機構與警察局，警方則出動催淚彈和水砲強力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。