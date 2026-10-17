金融專家也會破產？他慘背巨債毀一生 「1心態」超致命：欠款滾成無底洞

很多人以為天天與金錢打交道的金融專家，絕不可能在個人財務上翻車。然而，一名擁有近20年資歷的前銀行家卻揭露了令人震驚的理財陷阱，坦言即使一路晉升至銀行分行副經理的精英，也可能因為一個致命心態而掉入債務泥潭，最終慘遭巨額欠款毀掉一生。

據日媒《日刊SPA》報導，這名資深前銀行家回憶，該位分行副經理收入優渥且熟知金融運作，起初只是背負了一筆自認無傷大雅的小額借款。然而，每當用月薪償還部分欠款後，可支配生活費便隨之縮水，逼得他只能再借錢補足缺口。更可怕的是，由於他身為銀行高管，平時要管理下屬與面對客戶，絕不能被身邊的人發現自己背債，這種「無法向任何人商量」的極大壓力，使他錯失求助時機，任由債務一路膨脹至獎金根本無法覆蓋的無底洞。

除了高管的墮落經歷，他也剖析了普通薪水族常陷入的「信用卡循環利息」噩夢。許多人最初僅因突發狀況借了幾萬日圓，以為發薪後能一筆清償，未料隔月資金再次吃緊，便轉向使用能降低當期還款額的「循環分期」。這種看似減輕負擔的機制，實際上只拉長了還款期限，讓人誤以為生活恢復正常而繼續刷卡，最終每月薪水大部分被拿去繳利息與最低應繳金額。在生活費嚴重匱乏下只能不斷借新債還舊債，幾萬日圓的微小缺口迅速失控演變成巨額欠款。

這名從業近20年的前銀行家指出，分行副經理與普通客戶雖然在收入、職位與金融知識上天差地遠，但在陷入債務漩渦時的心理變化卻如出一轍。兩者皆被「沒事的」、「還能撐過去」、「下次發獎金就能一口氣補上」等過度自信與僥倖心態所蒙蔽。只要這種自我催眠持續存在，人們就會持續借款，直到財務結構徹底崩塌。

這兩個血淋淋的案例證明，防範債務危機的關鍵並非擁有多少專業知識，而是在產生「沒事的」這一心態時，能否果斷停下腳步並尋求專業協助。債務規模越小越容易解決，高社經地位帶來的恥辱感與獨自硬撐，往往才是壓垮專業人士的最後一根稻草；面對財務缺口若缺乏警覺，就算是天天經手龐大資金的銀行專家，也同樣會被滾雪球般的債務吞噬。