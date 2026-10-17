美女泰國動物園餵食河馬落空4次 河馬氣到狂搖頭甩水

泰國動物園發生一起好笑的餵食插曲。網上日前瘋傳1段影片，1名女遊客在動物園體驗餵食河馬時，連續4次投擲水果均全數落空，水池中的巨型河馬全程張開大口等待，最終卻連吃4次「空氣水果」，氣得直接狂甩水兼搖頭抗議。影片隨即引發網友熱議，稱河馬被激怒。園方其後證實，片中的河馬名為Ploy（พลอย），並歡迎遊客前往探望牠。

張大嘴等投餵 連續4次投擲失手

綜合媒體報導，事發地點為泰國北欖鱷魚湖動物園（Samutprakan Crocodile Farm & Zoo）。從網傳影片可見，1名身穿藍衣的長髮年輕女子站在水邊，手提1袋水果準備投餵，水池中的河馬見狀，隨即配合的將嘴巴張開至近乎90度，等待食物落下。

然而，該名女遊客的準星欠佳。她第一次出手，水果便直接偏離軌道跌入水中，隨後的第二次、第三次及第四次投擲，水果不是扔出界，就是擦過河馬的嘴邊反彈落水。即使部分水果看似成功掉入嘴裏，最後一秒依然從嘴角漏出。河馬原本定格張嘴等待，在連續落空後耐性耗盡，突然合上大嘴，猛烈搖頭並濺起大量水花，肢體語言充滿不滿。

網友笑爆：河馬眼神充滿無奈

影片在社交平台曝光後，迅速引發網友熱議，不少人替河馬抱不平，留言指「牠等了這麼久，結果吃了個寂寞」、「嘴巴那麼大你都丟不中」。也有網友留意到河馬的生動反應，笑指河馬「眼神充滿無奈」，直言「看一次笑一次」。河馬無奈的反應成為全片焦點。

動物園方事後在社交平台回應事件，確認片中主角是園內河馬Ploy，並介紹另一隻河馬Muk（มุก）是牠的母親，亦分享餵食示範和呼籲遊客常來看看Ploy。這場「人獸交鋒」體現，餵食巨獸除了需要膽量，更需要一點準頭與手感。

延伸閱讀：

巴新動物園飼養員遭巨鱷咬腿拖下水 苦撐逾1小時傷重不治｜有片

美動物園爆狂犬病危機 染疫小羊曾巡迴多地 近300人須緊急打針

文章授權轉載自《香港01》