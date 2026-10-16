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逾200年未解…19世紀拿破崙密碼信件 AI僅花6小時破譯

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本專利工程師友清理士（Satoshi Tomokiyo）經營一個叫做Cryptiana的網站，上面列有歷史上尚未破解密碼的清單。他指出：「2026年將被視為歷史密碼破解的轉捩點。」 法新社
日本專利工程師友清理士（Satoshi Tomokiyo）經營一個叫做Cryptiana的網站，上面列有歷史上尚未破解密碼的清單。他指出：「2026年將被視為歷史密碼破解的轉捩點。」 法新社

19世紀法國皇帝拿破崙曾下令用密碼撰寫一封戰時信件，這封信的內容200多年來始終未能破解，然而人工智慧（AI）近期僅花6小時便成功解密。

法新社報導，現年27歲、任職於美國資安公司SentinelOne的AI工程師邱契（Carter Church）近日成功用AI破解一封寫給拿破崙（Napoleon Bonaparte）麾下將軍的19世紀加密信件。

若不借助數位工具，這項解密工作可能得耗費數週，但OpenAI最新AI模型GPT-6 Astra僅花6小時便破解密碼。

這封寫於1809年的信件由數十行符號、數字與字母構成，詳細記載法國及盟軍部隊的部署位置。該信收錄在線上學術檔案庫中，長期未受注意。

邱契表示，傳統解密方法雖然有效卻耗時費力，而歷史學家「有更重要的問題要解決，因此許多這類密碼往往乏人問津」。

日本專利工程師友清理士（Satoshi Tomokiyo）經營一個叫做Cryptiana的網站，上面列有歷史上尚未破解密碼的清單。他指出：「2026年將被視為歷史密碼破解的轉捩點。」

友清理士說，自9月中旬以來，他所整理的未解密碼中大多數已透過AI破譯。

現年58歲的他告訴法新社：「我很高興長期未解的謎題現在終於有答案，但另一方面，我的心情也很複雜，因為AI似乎輕而易舉就解決了這些難題。」

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