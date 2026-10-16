聯合國示警氣候變遷衝擊 南亞數以百萬人恐流離失所

聯合國國際移民組織（IOM）秘書長波普今天告訴法新社，氣候變遷正威脅南亞各地民眾的生計，恐迫使數以百萬人流離失所，但科技與政府行動有助於減輕衝擊。

法新社報導，波普（Amy Pope）造訪印度新德里時表示，海平面上升、洪水與乾旱正對民眾的家園與農地帶來威脅。

她以喜馬拉雅山區為例指出，尼泊爾8月26日發生山體與冰川崩塌，引發致命洪災，國際移民組織已派遣人道援助協助災民。

根據國際移民組織，在最糟情況下，到2050年，南亞可能有高達4050萬人被迫離開家園。

波普說：「當人們無法生產糧食、無法餵養牲畜時，就更有可能被迫離開家園。人們通常最先採取的調適方式就是遷移。」