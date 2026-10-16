跨境煙霾影響馬來西亞 首相安華19日召開國家災害會議

馬來西亞持續受到印尼的跨境煙霾影響，空氣品質惡化，首相安華（Anwar Ibrahim）19日將主持國家災害管理高層委員會會議，協調跨部門應對措施。教育部表示，當空氣污染指數達200時，學校須立即關閉。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，馬來西亞政府發言人、通訊部長法米（Fahmi Fadzil）在內閣會議後表示，應對煙霾會議將聚焦討論強化各部會間的協調，特別包括戶外的體育活動，以及學校和其他教育機構的運作安排。

他指出，19日會後將公布進一步資訊，衛生部、教育部及青年及體育部也將提供相關說明。

大馬連月來空氣品質不佳，能見度下降，市區灰濛濛；根據空氣污染指數管理系統（APIMS）數據，截至晚間7時，在68個監測站中，有27站空氣污染指數達不健康程度，僅1站良好，其他40站空氣品質為普通。

學校停課安排引發家長關切，教育部長法麗娜（Fadhlina Sidek）指出，煙霾管理並非僅涉及停課，也包括公共衛生、空氣品質及國家災害管理，當空氣污染指數逾100，學校須停止戶外活動，減少學生接觸煙霾；如指數達到200，校方要立即關閉。

她指出，患有氣喘、呼吸道疾病或較易受到煙霾影響的學生，可能面臨更高健康風險。家長若認為煙霾可能危害孩子健康，可選擇暫不讓孩子到校，但須通知校方。

另外，瑪拉工藝大學健康科學院資深講師哈齊卡（Noor Haziqah Kamaludin）指出，霾害期間，兒童若未佩戴適當口罩便進行戶外活動，會接觸有害微粒，增加慢性氣喘、反覆支氣管炎及持續性呼吸道過敏的風險。

她也建議使用與臉部適當貼合的N95、KN95或KF94防護口罩，這些口罩的設計可過濾至少94%至95%的微粒。

根據官方分級標準，空氣污染指數介於101至200點屬不健康，201至300點為非常不健康，超過300點則達危險程度。