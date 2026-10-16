末日生存必備！ 專家曝防災清單：現金、罐頭、收音機都不能少

隨著國際局勢緊張，民眾的危機意識也逐漸升高。一名女子為了避免戰爭爆發家人無處可逃，在自家囤積許多物資，甚至還有許多人請教她「防戰清單」。針對末日生存，女子也大方分享需要準備的物資。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥肯錫（Rowan MacKenzie）是一名房地產經紀人，過去常有人嘲笑她花費大筆資金囤積物資，近期卻有越來越多人請教她該怎麼為災難做準備。她分享，防災不一定得花大錢建造地下避難所，最重要的是事先規劃。如果爆發戰爭或遭遇其他重大災難，一家四口至少應準備約5000英鎊（約新台幣21萬元）的緊急備用金，也要準備備用物資。

麥肯錫建議，每個人至少準備可維持一週的常溫保存食品，包括罐頭、豆類及米等，並定期檢查、輪替存貨，避免食物過期。飲水同樣不可忽略，還應準備手電筒、照明燈、行動電源、備用烹煮設備，以及電池供電的收音機，以便在停電或通訊中斷時取得資訊。

此外，家庭也應備妥基本藥品、飲水過濾設備、毛毯、額外燃料、重要證件，以及列印好的緊急聯絡人清單。若必須突然撤離，還應準備能隨身攜帶的緊急避難包，放入至少可應付三天的基本用品。家中若有寵物，也不能忘記牠們的食物與日常必需品。

她指出，許多人準備物資時容易犯下幾個錯誤，包括囤積平常根本不吃的食物、只買食物卻忘記儲水，以及購買從未使用過的設備。她提醒，若平時沒有操作過濾水器、露營爐或收音機，真正遇到緊急情況時，設備未必能派上用場。

麥肯錫也建議，不要把所有物資集中在同一處，以免火災、淹水、竊盜或建築物受損時，整批物資付之一炬。她也提醒民眾，不要在社群媒體上公開囤貨地點與數量，以免危機發生時增加遭竊或被搶奪的風險。