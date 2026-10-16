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巴拿馬強震災區廢墟前拍美照挨轟消費災民 網美反擊：我是想幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅在地震災區拍美照，被批評沒有同理心。示意圖／ingimage
網紅在地震災區拍美照，被批評沒有同理心。示意圖／ingimage

中美洲巴拿馬日前發生規模7.7強震，近900棟房屋遭到摧毀，災後景象令人心痛。然而，一名擁有1190萬名Instagram粉絲的網紅，卻在已成廢墟的民宅前搔首弄姿拍照，引發網友強烈批評。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，大尺碼網紅葛蕾西（Gracie Bon）在網路上擁有不少粉絲，常常在社群媒體上分享自己的美照。不過日前她在一處地震受損的民宅前拍照，被網友批評沒有同理心。

有網友認為，受災民眾都已失去家園，她還在人家的房子前擺拍，實在太沒同情心。有網友就批評，報導災情和利用他人的不幸創作社群內容是兩回事，也有人質疑為什麼要在人家受損的房子前拍照。

面對排山倒海的批評，葛蕾西隨後發文澄清。她表示，自己並不是刻意在災區擺姿勢拍照，只是想發布一張自己身處災區的照片。她強調，這麼做想為災民募集資源，協助他們重建家園。

為了證明自己確實採取行動，葛蕾西還發布了一張搬運飲用水、協助災民的照片。她表示，自己也會捐款投入房屋重建，認為外界不應在不了解情況下批評她。

不過，這番解釋仍未能平息爭議。有網友反駁，即使真心想幫助災民，也不代表必須把過程拍成社群內容。網友認為，如果每件事都要包裝成社群媒體的內容，即使是做好事也會讓人覺得反感，難以接受葛蕾西的解釋。

強震 災民 巴拿馬 網紅

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