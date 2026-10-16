坐擁「3400萬資產」卻笑不出來 日64歲婦嘆：早知就不要繼承

繼承鉅額遺產就能過上富裕生活嗎？日本一名64歲婦人繼承母親留下的3筆不動產，加上原有存款，總資產達1.7億日圓（約新台幣3400萬元），原以為能靠租金收入安享退休生活，沒想到接連面臨繼承稅、房屋修繕及空屋管理等問題，讓她身心俱疲，忍不住感嘆「有時候真覺得不該繼承」。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的由紀子（化名）過去長年擔任上班族，60歲退休後與丈夫同住，原本擁有包含退休金在內約4500萬日圓（約新台幣900萬元）的金融資產。3年前母親過世後，身為獨生女的她繼承3筆不動產，分別是市值約7500萬日圓的35年屋齡出租公寓、約3500萬日圓的40多年老屋，以及估值1500萬日圓的停車場舊址土地，合計約1.25億日圓（約新台幣2500萬元），使她的總資產增加至1.7億日圓。

由紀子起初認為，出租公寓共有6間房，當時已有5間出租，未來可望持續帶來租金收入，減輕退休後的經濟壓力。然而，辦理繼承時，她才發現母親留下的現金不多，必須動用自己的存款支付繼承稅。更讓她措手不及的是，繼承後約半年就有兩戶房客退租，為了重新招租，管理公司建議更換設備、整修室內，讓她一開始就得支出上百萬日圓。

除了出租公寓，母親留下的老家與停車場土地也成為負擔。由於老家無人居住，由紀子必須花費將近2小時單程車程，定期前往整理庭院、保持室內通風，颱風過後還得擔心屋頂是否受損，卻仍須持續繳納固定資產稅。她曾考慮出售，但房仲指出建物老舊，未必能迅速以理想價格成交；另一筆停車場土地則因周邊競爭增加、道路連接條件等因素，難以找到買家。

繼承約2年後，由紀子終於向丈夫坦言「真想全部賣掉，光是管理就累壞了」。她無奈表示，外界聽到自己擁有1.7億日圓資產，可能以為生活相當寬裕，但這不代表手上就有同等金額的現金。目前她已著手出售老家、重新評估停車場土地的開價，並與管理公司討論出租公寓未來的修繕計畫。她表示，雖然希望珍惜母親留下的財產，但考慮到自己未來年紀漸長，仍希望趁現在有能力時，逐步整理這些不動產。