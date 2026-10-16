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西班牙才經歷最熱夏季 9月高溫再破紀錄

中央社／ 馬德里16日綜合外電報導
西班牙國家氣象局（Aemet）今天表示，西班牙本土今年9月創下1961年有紀錄以來的當月最高溫。 路透社
西班牙國家氣象局（Aemet）今天表示，西班牙本土今年9月創下1961年有紀錄以來的當月最高溫。 路透社

西班牙國家氣象局（Aemet）今天表示，西班牙本土今年9月創下1961年有紀錄以來的當月最高溫

法新社報導，西班牙國家氣象局發表聲明指出，今年9月平均氣溫達攝氏22.5度，比1991年至2020年參考期間平均值高出3.4度。在此之前，西班牙才度過有紀錄以來最熱的夏季。

西班牙國家氣象局還提及，這是9月平均氣溫首次超過1991年至2020年夏季均溫攝氏22.1度。

歐洲今年接連刷新氣溫紀錄，西班牙的數據是最新一例。歐洲歷經一波又一波夏季熱浪侵襲，科學家表示，人為造成的氣候變遷使熱浪更加猛烈。

高溫 西班牙 氣象局 熱浪 氣溫 氣候變遷

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