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西班牙才經歷最熱夏季 9月高溫再破紀錄
西班牙國家氣象局（Aemet）今天表示，西班牙本土今年9月創下1961年有紀錄以來的當月最高溫。
法新社報導，西班牙國家氣象局發表聲明指出，今年9月平均氣溫達攝氏22.5度，比1991年至2020年參考期間平均值高出3.4度。在此之前，西班牙才度過有紀錄以來最熱的夏季。
西班牙國家氣象局還提及，這是9月平均氣溫首次超過1991年至2020年夏季均溫攝氏22.1度。
歐洲今年接連刷新氣溫紀錄，西班牙的數據是最新一例。歐洲歷經一波又一波夏季熱浪侵襲，科學家表示，人為造成的氣候變遷使熱浪更加猛烈。
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