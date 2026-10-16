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陸籍最多！日本居留外國人達428萬創新高 含永久居留、技術和留學
根據日本出入國在留管理廳統計，截至今年6月底，在日本居留的外國人約428萬人，較去年12月底增加15萬5600人，創下歷史新高。
日本放送協會（NHK）報導，若按居留資格分類，以「永久居留者」最多，達96萬1300人；其次是「技術、人文知識、國際業務」，共51萬6200人；「留學」則有47萬9600人。
若按國家及地區分類，中國籍人士最多，達94萬1000人；其次是越南籍69萬3800人、韓國籍40萬8700人，以及菲律賓籍36萬2800人等。
另一方面，今年上半年新入境日本的外國人共1970萬7000人，較去年同期減少2萬1500人。
就入境者的居留資格來看，占大宗的「短期滯在」等多數資格人數有所減少。自去年10月起，「經營、管理」在留資格的許可標準收緊，今年上半年以該資格入境的人數，從去年同期的3300人降至600人，減少約8成。
此外，截至今年7月1日，逾期停留、未經合法許可繼續留在日本的外國人共6萬5200人，較今年1月上次調查減少3300人。
日本法務大臣山下貴司表示：「非法逾期停留人數減少，顯示政府持續積極推動加強查緝等措施，已取得成果。為了讓日本國民與外國人雙方都能安全、安心地生活，今後也將持續推動嚴格且順暢的出入國及居留管理。」
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