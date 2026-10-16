日本首例有刑事罰則！三重縣通過「防奧客條例」違反禁令最高罰50萬日圓

日本三重縣議會今（16）日一致通過附帶罰則的「顧客騷擾防止條例」，成為日本首個針對顧客騷擾行為設立刑事罰則的地方自治條例。未來若顧客持續提出無理要求，經縣府發布禁止命令後仍不遵守，最高可能面臨50萬日圓（約新台幣10萬元）罰款，預計2027年4月1日正式施行。

據《讀賣新聞》報導，三重縣議會16日一致通過顧客騷擾防止條例草案，主要針對現行刑法等法律難以處理的惡劣顧客行為，另外訂定規範。條例將顧客騷擾定義為「超出社會一般認為合理範圍的重大滋擾行為，並損害工作人員的就業環境」，希望透過制度保障第一線服務人員。

其中，條例進一步將特定惡劣情況列為「特定顧客騷擾」，包括為要求業者提供利益、道歉或會面，以及提出極難達成的要求，長時間持續大聲叫囂或反覆施壓等行為。換言之，並非所有顧客抱怨或消費糾紛都會受到處罰，而是針對超出合理範圍、嚴重影響工作環境的騷擾行為。

依照新制，業者若遭遇疑似特定顧客騷擾，可向縣府提出申請，再交由專家組成的「顧客騷擾防止對策審查會」調查。縣知事將參考審查會意見，決定是否發布禁止命令；若當事人拒絕遵守，縣府可向偵查機關提出刑事告發，後續經法院判決有罪，才會受到處罰。

雖然日本首例「防奧客條例」是由東京都議會於2024年通過，但條例沒有訂定罰則。而根據三重縣議會通過的「顧客騷擾防止條例」，若顧客出現嚴重騷擾行為，縣府可先要求停止相關行為；如果仍不聽勸、違反禁止命令，縣府就能向警方等偵查機關提出刑事告發。一旦法院判決有罪，最高可處50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金。新規定預計於2027年4月1日上路，也是日本首次有地方政府針對顧客騷擾行為訂定刑事罰則。