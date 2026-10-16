快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

日本首例有刑事罰則！三重縣通過「防奧客條例」違反禁令最高罰50萬日圓

聯合新聞網／ 綜合報導
日本三重縣議會16日通過附帶罰則的顧客騷擾防止條例，預計2027年4月施行。奧客示意圖。圖／ingimage
日本三重縣議會16日通過附帶罰則的顧客騷擾防止條例，預計2027年4月施行。奧客示意圖。圖／ingimage

日本三重縣議會今（16）日一致通過附帶罰則的「顧客騷擾防止條例」，成為日本首個針對顧客騷擾行為設立刑事罰則的地方自治條例。未來若顧客持續提出無理要求，經縣府發布禁止命令後仍不遵守，最高可能面臨50萬日圓（約新台幣10萬元）罰款，預計2027年4月1日正式施行。

據《讀賣新聞》報導，三重縣議會16日一致通過顧客騷擾防止條例草案，主要針對現行刑法等法律難以處理的惡劣顧客行為，另外訂定規範。條例將顧客騷擾定義為「超出社會一般認為合理範圍的重大滋擾行為，並損害工作人員的就業環境」，希望透過制度保障第一線服務人員。

其中，條例進一步將特定惡劣情況列為「特定顧客騷擾」，包括為要求業者提供利益、道歉或會面，以及提出極難達成的要求，長時間持續大聲叫囂或反覆施壓等行為。換言之，並非所有顧客抱怨或消費糾紛都會受到處罰，而是針對超出合理範圍、嚴重影響工作環境的騷擾行為。

依照新制，業者若遭遇疑似特定顧客騷擾，可向縣府提出申請，再交由專家組成的「顧客騷擾防止對策審查會」調查。縣知事將參考審查會意見，決定是否發布禁止命令；若當事人拒絕遵守，縣府可向偵查機關提出刑事告發，後續經法院判決有罪，才會受到處罰。

雖然日本首例「防奧客條例」是由東京都議會於2024年通過，但條例沒有訂定罰則。而根據三重縣議會通過的「顧客騷擾防止條例」，若顧客出現嚴重騷擾行為，縣府可先要求停止相關行為；如果仍不聽勸、違反禁止命令，縣府就能向警方等偵查機關提出刑事告發。一旦法院判決有罪，最高可處50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金。新規定預計於2027年4月1日上路，也是日本首次有地方政府針對顧客騷擾行為訂定刑事罰則。

奧客 日本 顧客 法律

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本三溫暖讓大人重生當嬰兒！重返子宮、浸嬰兒浴、還可躺媽媽懷抱

「勝算為0！」貴婦告富錦樹恐難贏 律師曝最佳策略：價值逾93萬

貴婦控愛馬仕包遭紅酒弄髒求償93萬！富錦樹深夜公開監視器、錄音檔反擊，懶人包一次看

校事會議修正仍難解濫訴疑慮 全中教：恐因怕吃案仍啟動調查

相關新聞

日本流感疫情提前升溫 患者數達去年同期5.3倍「這地區」最嚴重

日本流感疫情持續升溫，最新統計顯示，截至10月11日為止的一週內，全國共通報4萬7746名流感患者，比前一週增加12.8...

荷包縮水！日本新幹線明年7月漲價 東京到大阪指定席貴700日圓

日本新幹線票價即將調漲，JR東海與JR西日本今天宣布，從2027年7月起，將調漲東海道、山陽新幹線的「希望號」（Nozo...

日本地震速報誤判9.9強震 手機警報大響、新幹線急停

日本今天中午發生緊急地震速報誤報事件，氣象廳將俄羅斯堪察加半島附近發生的規模6.9地震，錯估成千島群島規模9.9強震，發...

西班牙才經歷最熱夏季 9月高溫再破紀錄

西班牙國家氣象局（Aemet）今天表示，西班牙本土今年9月創下1961年有紀錄以來的當月最高溫

陸籍最多！日本居留外國人達428萬創新高 含永久居留、技術和留學

根據日本出入國在留管理廳統計，截至今年6月底，在日本居留的外國人約428萬人，較去年12月底增加15萬5600人，創下歷...

日本首例有刑事罰則！三重縣通過「防奧客條例」違反禁令最高罰50萬日圓

日本三重縣議會今（16）日一致通過附帶罰則的「顧客騷擾防止條例」，成為日本首個針對顧客騷擾行為設立刑事罰則的地方自治條例。未來若顧客持續提出無理要求，經縣府發布禁止命令後仍不遵守，最高可能面臨50萬日圓（約新台幣10萬元）罰款，預計2027年4月1日正式施行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。