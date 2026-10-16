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日本流感疫情提前升溫 患者數達去年同期5.3倍「這地區」最嚴重

中央社／ 東京16日專電
日本流感疫情持續升溫，最新統計顯示，截至10月11日為止的一週內，全國共通報4萬7746名流感患者，比前一週增加12.8%，更是去年同期約5.3倍。 示意圖／歐新社
日本流感疫情持續升溫，最新統計顯示，截至10月11日為止的一週內，全國共通報4萬7746名流感患者，比前一週增加12.8%，更是去年同期約5.3倍。 示意圖／歐新社

日本流感疫情持續升溫，最新統計顯示，截至10月11日為止的一週內，全國共通報4萬7746名流感患者，比前一週增加12.8%，更是去年同期約5.3倍。全國平均每家定點醫療機構通報12.81名患者，已超過「流感注意報」標準。

日本東京放送電視台（TBS）報導，根據日本厚生勞動省今天公布的第41週（10月5日至11日）流感疫情統計，全國約3000家定點醫療機構通報的流感患者人數達4萬7746人，相較去年同期的9074人，增加至約5.3倍；平均每家醫療機構通報12.81人，超過每家10人的「流感注意報」標準。

從各都道府縣來看，沖繩縣疫情最為嚴重，平均每家醫療機構通報31.34人，已連續3週超過30人的「流感警報」標準。

其他疫情較嚴重的地區，包括神奈川縣21.60人、埼玉縣20.99人、千葉縣19.55人、北海道16.21人，以及東京都15.88人。全日本共有29個都道府縣超過流感注意報標準。

其中，北海道疫情尤其受到關注。北海道電視台報導，根據統計，截至11日為止的一週內，平均每家醫療機構通報的流感患者人數達16.2人，比前一週增加約7人，過去4週感染人數急遽攀升。

北海道今年發布流感注意報的時間，比去年提早約一個月，也是近10年來最早發布注意報的一次。

進一步觀察北海道30個保健所轄區，室蘭、岩見澤及中標津等3個地區，平均每家醫療機構通報人數已超過30人，達到流感警報標準。另外，包括札幌、帶廣及旭川等15個地區，也已發布流感注意報。

隨著流感疫情擴大，日本各地校園陸續傳出停課情況。全國已有1703所學校等教育機構，因流感疫情採取全校停課或班級停課等措施。

北海道上週就有6所中小學全面停課、26所學校實施年級停課，另有74所學校採取班級停課措施，防止疫情進一步擴散。

面對流感疫情提前升溫，日本當局呼籲民眾落實勤洗手、配戴口罩等防疫措施，降低感染及傳播風險。

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