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荷包縮水！日本新幹線明年7月漲價 東京到大阪指定席貴700日圓

中央社／ 東京16日專電
日本新幹線票價即將調漲，JR東海與JR西日本今天宣布，從2027年7月起，將調漲東海道、山陽新幹線的「希望號」（Nozomi）及「瑞穗號」（Mizuho）指定席費用。 JR示意圖／美聯社
日本新幹線票價即將調漲，JR東海與JR西日本今天宣布，從2027年7月起，將調漲東海道、山陽新幹線的「希望號」（Nozomi）及「瑞穗號」（Mizuho）指定席費用。 JR示意圖／美聯社

日本新幹線票價即將調漲，JR東海與JR西日本今天宣布，從2027年7月起，將調漲東海道、山陽新幹線的「希望號」（Nozomi）及「瑞穗號」（Mizuho）指定席費用。其中，東京到新大阪單程將貴700日圓（約新台幣143元），總票價將達1萬5420日圓。

日本經濟新聞、朝日新聞報導，JR東海表示，近年受到通貨膨脹影響，維持行車安全及提升服務品質的成本不斷增加，因此決定調整票價。

以旅客常搭乘的東京到新大阪為例，希望號指定席特急費用目前為5810日圓，明年7月起將調漲至6510日圓，加上基本車資，單程要價1萬5420日圓。東京到名古屋則貴580日圓，單程票價漲到1萬1880日圓。不過，這次漲價不影響自由席。

事實上，東海道新幹線過去雖然曾因日本調高消費稅，或是在旅遊旺季增加附加費用而調整票價，但像這次直接調漲全年適用的指定席特急費用，還是日本國鐵1987年民營化以來頭一遭。

希望號自1992年開始營運後，除了配合消費稅調整票價，2003年甚至還曾將東京到新大阪的指定席費用調降670日圓。如今時隔多年，才首度因應物價上漲調高費用。

除了普通車廂，票價較高的綠色車廂（Green Car）也將漲價。根據這次公布方案，若搭乘綠色車廂從東京到新大阪，加上增加的指定席費用，整體票價將漲價3700日圓，來到2萬3290日圓；新大阪到博多則漲4080日圓，來到2萬6170日圓。

不過，JR東海也打算同步升級綠色車廂的服務，包括推出設有隔板的新型座椅，讓乘客有更多私人空間，並計劃在東京、品川、京都及博多等主要車站，增設綠色車廂旅客專用候車室，希望讓旅客享有更舒適的搭乘體驗。

另外，JR東海今天也宣布，將在2029年7月推出新型「S0系」新幹線列車，預計2028年8月先導入一列測試列車，之後陸續增加，目標在2032年度上半年之前，投入總計25列新型列車。

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