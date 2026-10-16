日本地震速報誤判9.9強震 手機警報大響、新幹線急停

日本今天中午發生緊急地震速報誤報事件，氣象廳將俄羅斯堪察加半島附近發生的規模6.9地震，錯估成千島群島規模9.9強震，發布大範圍緊急速報，造成民眾手機警報大作，東海道新幹線的地震防災系統啟動，導致新橫濱站至豐橋站之間的雙向列車一度暫停行駛。

氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會一開始便低頭致歉，表示「發布正值午餐時間，對很多人造成困擾，我們會真誠面對，努力防止再次發生，並推動技術改進。再次向大家致歉」。

根據氣象廳公布的資料，緊急地震速報系統在最初幾次計算時，推估的地震規模大約落在6至7之間，與實際發生的規模6.9地震相差不大。然而，隨著系統持續接收地震波資料並更新預測，數值卻突然跳升至9.9，最後觸發大範圍緊急地震速報。

有媒體追問，為什麼前面數十次計算都相對正常，後續卻突然出現如此誇張的數字。海老田表示，必須回頭檢查當時使用了哪些觀測資料，以及系統如何處理這些資訊，目前還無法解釋，不過已經排除遭到網路攻擊。

至於規模9.9究竟有多不尋常，海老田指出，人類有紀錄以來最大的地震，是1960年智利發生的規模9.5地震，規模9.9在地震學上是相當難以想像的數值。

有記者質疑，既然9.9已經是如此異常的數字，為什麼系統沒有在發布警報前察覺問題。海老田坦言，這部分同樣需要進一步確認系統內部的運算機制。

海老田指出，這次實際震央位於堪察加半島附近，距離日本國內的地震觀測站相當遙遠。日本氣象廳的觀測網最遠大致延伸到北海道根室一帶，再往北的俄羅斯周邊地區，就沒有氣象廳自己的觀測站。

海老田表示，一般而言，能夠接收到地震波的觀測站越多，推算震央位置與地震規模的結果就越可靠。反過來說，當地震發生在觀測站較少、距離又遠的地區，預測精準度就可能受到影響。

他坦言，像北海道東部、沖繩等位於日本觀測網邊緣的地區，確實存在這樣的限制。不過，觀測站距離較遠是否就是這次誤判的主因，目前還不能確定。