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日本知名餐飲「餃子的王將」前社長遭槍殺 工藤會黑道幹部獲判無罪

中央社／ 東京16日綜合外電報導
2013年12月，當時72歲、經營「餃子的王將」的王將食品服務公司社長大東隆行，在京都市山科區的公司總部前遭人持槍射殺。 路透社
2013年12月，當時72歲、經營「餃子的王將」的王將食品服務公司社長大東隆行，在京都市山科區的公司總部前遭人持槍射殺。 路透社

日本知名連鎖餐飲店「餃子的王將」前社長大東隆行13年前遭槍殺，京都地方法院今天針對被控擔任實際行兇者的黑道幹部田中幸雄，宣判無罪。

日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，2013年12月，當時72歲、經營「餃子的王將」的王將食品服務公司社長大東隆行，在京都市山科區的公司總部前遭人持槍射殺。現年59歲的福岡縣工藤會系黑道幹部田中幸雄，被控殺人及違反「銃刀法」（相當於台灣的「槍砲彈藥刀械管制條例」）。

由於本案缺乏直接證據，最大爭點在於被指為實際行兇者的田中幸雄，是否就是殺害社長的兇手。

檢方傳喚30多名證人，包括負責調查的警察，並提出多項間接證據，主張「第三者刻意犯下這起案件，事實上不可能」，求處無期徒刑。京都地方法院審判長西川篤志今天則宣判被告無罪。

田中幸雄遭逮捕、起訴3年後，於去年11月開始受審。殺人等重大刑事案件通常由民眾參與審判的「裁判員制度」審理，但本案考量到「可能遭黑道幫派報復」等因素，改由職業法官單獨審理，法院也在旁聽席前設置防彈隔板，採取高度戒備措施。

首次開庭時，田中幸雄表示：「我絕對不是犯人。」並主張無罪。此後，審判主要針對兩大爭點進行審理。

其中一項爭點，是案發現場留下的兩根菸蒂。檢方指出，菸蒂上附著的唾液DNA型別與被告相符，並根據警察等證人的證詞，主張被告在埋伏等待期間抽菸，抽完後隨即在現場丟棄菸蒂。辯護方則表示，現場並未發現菸灰或火星，不排除有人為陷害被告而刻意放置菸蒂的可能性。

另一項耗費大量時間審理的爭點，是兩輛失竊機車與一輛白色輕型汽車是否與被告有關。檢方主張，案發約兩個月前，一輛機車與一輛速克達在相近時段遭竊，之後被發現時，兩輛車都蓋著同一廠商生產的車罩，因此可能是同一名犯人為確保多種交通工具而行竊。其中一輛機車驗出開槍時會留下的火藥殘留反應，檢方因此認為該車曾被用於本案。

此外，檢方指出，速克達遭竊地點的監視器畫面拍到一輛汽車，外觀特徵與被告向其兒時玩伴借用的白色輕型汽車相似，主張這「在一定程度上可以推認被告就是犯人」。被告之兒時玩伴等人在證人詰問時的證詞，也與檢方主張沒有矛盾。辯護方則反駁，監視器畫面不清晰，且篩選車輛時設定的調查地區過於有限、不合理，因此無法認定畫面中的車輛就是被告借用的汽車。

除這兩大爭點外，檢辯雙方在許多方面也意見對立。法院花了半年多時間審理被告是否為兇手，但被告與被害人互不相識，被害人遭殺害的原因至今仍未釐清。

檢方透露，在案件背景尚未確定的情況下，曾獲得情資，指據稱與被害人或其公司有糾紛的人士住在福岡縣內，但未說明詳情。

另一方面，公司在案發後成立的第三方委員會，其調查報告指出，公司與特定企業集團之間曾反覆進行不動產買賣等不當交易，因而蒙受損失。

據偵辦人士透露，警方針對上述調查結果持續向關係人了解情況，審慎調查是否與本案有關。警方也認為本案背後可能另有指使者，仍在持續調查，但案件至今仍留下許多未解之謎。

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日本 黑道 幹部 命案 槍擊 殺人

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