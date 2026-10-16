韓國富川工廠大火 2消防員重傷其中1人心跳停止

韓國京畿道富川一間存放易燃液體的工廠今天發生大火，造成7人受傷，其中1名消防員心跳停止、1名消防員重傷，2人都是在火災初期進入現場的消防員。目前消防當局已控制住火勢。

根據韓聯社報導，京畿道消防災難本部今天表示，上午8時38分左右，富川市梧亭區內洞一間4層樓的金屬射出印刷工廠發生火災。

這起火災造成5名消防員及2名工廠相關人員等共7人受傷，2名推估為30至40多歲的消防員被列為重傷，其中1人以心跳停止狀態送醫。2名重傷消防員都是火災初期進入現場的隊員，並在火勢擴大過程中受傷。

消防當局接獲通報後，在火災發生19分鐘後發布第1階段應變命令，接著於上午9時9分左右發布第2階段應變命令，動員鄰近5至6個消防署的人力與設備。之後在火災發生1小時44分鐘後、也就是上午10時22分左右控制住主要火勢，並解除所有應變階段。

報導指出，起火工廠內存放第4類危險物品（易燃液體），工廠相關人員向消防當局表示，該工廠從事金屬射出印刷，推測是在作業過程中發生火災。

消防當局相關人士表示，除了2名重傷者外，其餘5名傷者因吸入濃煙或體力透支等原因送醫，沒有生命危險，2名重傷者目前正在接受治療，是否有生命危險仍須視後續情況。

總統李在明隨後也透過青瓦台首席發言人姜由楨表示，在聽取火災相關報告後，指示消防廳、警察廳等相關機關全力進行滅火及人命救援工作。此外，考量工廠內部有大量易燃物質，也要求徹底因應，避免發生進一步損害。