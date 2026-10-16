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為漲價道歉…薩莉亞社長一句「有機會就想降價」 作家：竟有這種公司

聯合新聞網／ 綜合報導
平價餐廳薩莉亞（Saizeriya）本月14日宣布漲價消息，引發網友關注。圖／擷自「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」FB粉絲團。
平價餐廳薩莉亞（Saizeriya）本月14日宣布漲價消息，引發網友關注。圖／擷自「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」FB粉絲團。

近年物價不斷上漲，日本平價連鎖餐廳薩莉亞（Saizeriya）14日宣布，從10月29日開始全品項調漲6%。薩莉亞表示他們一直努力維持原價，但努力不足，無法再吸收原物料短缺跟成本上漲的衝擊，因此對漲價一事跟消費者致歉。而旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」也特別提到，薩莉亞社長松谷秀治日前說的一句話「只要一有機會，我們就想降價」，讓他直呼「第一次看到有這樣的公司」。

薩莉亞曾在2020年疫情期間微調價格，當時是為了湊整數，減少找零的接觸來防疫，如果扣掉該次的價格調整，這次是1998年上市以來，該品牌首度大規模實質調漲。其中最受歡迎的招牌「米蘭風肉醬焗烤飯」，將從含稅300日圓調升至320日圓（約台幣66元），微幅上漲20日圓（約台幣4元）。

薩莉亞誠懇的將漲價原因歸咎在「自己努力不足」，引發日本網友們的加油打氣。一名日本網友在X發文表示，社長松谷秀治在記者會上，展現銳利眼神，認真地說「只要一有機會，我們就想降價」，「魚漿夫婦」分享此貼文時也不禁直呼「我活到現在，第一次看到有這樣的公司」，因為大部分企業都是「只要一有機會，我們就想漲價減量」，大讚會講這種想降價的公司是第一次聽到。

網友們也紛紛表達意見，「薩莉亞優先優化供應鏈與流程，不是整天優化員工，這壓價手段挺值得研究」、「那個眼神和笑容，價格好害怕被殺」、「對比其他公司」、「別人說的都是幹話，但是這個人說的是認真的」、「希望台灣的企業也能這麼有良心」、「用最狠的語氣說出最便民的話語」、「實質奉行薄利多銷的經營者」。

薩莉亞 漲價 日本

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