聽新聞
0:00 / 0:00
忍不住！情侶上車不到1分鐘就「壞壞」司機崩潰：到飯店再做
泰國芭達雅發生一起乘客在叫車途中疑似進行性行為的事件。一名司機表示，日前凌晨接載一對男女，沒想到兩人上車不到1分鐘，就開始在後座做出親密舉動，甚至疑似進行口交，讓他全程相當不自在。他呼籲乘客尊重司機的工作，親密行為應等抵達飯店後再進行。
《The Thaiger》報導，事件發生於15日凌晨3時45分左右，29歲的叫車平台司機龐德，當時在芭達雅知名夜生活區步行街附近接到一對情侶，準備載兩人前往飯店。
龐德向《Amarin TV》表示，兩人上車不到1分鐘，外籍男子便開始觸摸身旁的泰國女子，接著兩人疑似在後座進行包括口交在內的性行為。過程中，兩人一度恢復正常坐姿，但沒多久，男子又被指將手伸進女子裙子下方繼續撫摸。
他指出，這些舉動在約2至3公里的車程中斷斷續續發生，直到抵達目的地飯店才告一段落。
龐德坦言，自己理解情侶可能一時情難自禁，但認為乘客應顧及司機的感受，等到抵達住宿地點後再進行親密行為，而不是在車內做出讓人尷尬的舉動。他強調，司機只是提供交通服務，沒有理由在工作期間被迫面對這類情況。
此外，龐德還聲稱，自己在芭達雅從事叫車工作時，幾乎每晚都會遇到類似情況。他呼籲乘客搭車時遵守基本分寸，避免在車內做出不適當的行為，尊重司機，也讓整趟旅程維持舒適的乘車環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。