忍不住！情侶上車不到1分鐘就「壞壞」司機崩潰：到飯店再做

泰國芭達雅發生一起乘客在叫車途中疑似進行性行為的事件。一名司機表示，日前凌晨接載一對男女，沒想到兩人上車不到1分鐘，就開始在後座做出親密舉動，甚至疑似進行口交，讓他全程相當不自在。他呼籲乘客尊重司機的工作，親密行為應等抵達飯店後再進行。

《The Thaiger》報導，事件發生於15日凌晨3時45分左右，29歲的叫車平台司機龐德，當時在芭達雅知名夜生活區步行街附近接到一對情侶，準備載兩人前往飯店。

龐德向《Amarin TV》表示，兩人上車不到1分鐘，外籍男子便開始觸摸身旁的泰國女子，接著兩人疑似在後座進行包括口交在內的性行為。過程中，兩人一度恢復正常坐姿，但沒多久，男子又被指將手伸進女子裙子下方繼續撫摸。

他指出，這些舉動在約2至3公里的車程中斷斷續續發生，直到抵達目的地飯店才告一段落。

龐德坦言，自己理解情侶可能一時情難自禁，但認為乘客應顧及司機的感受，等到抵達住宿地點後再進行親密行為，而不是在車內做出讓人尷尬的舉動。他強調，司機只是提供交通服務，沒有理由在工作期間被迫面對這類情況。

此外，龐德還聲稱，自己在芭達雅從事叫車工作時，幾乎每晚都會遇到類似情況。他呼籲乘客搭車時遵守基本分寸，避免在車內做出不適當的行為，尊重司機，也讓整趟旅程維持舒適的乘車環境。