歐洲10/25調冬令時差 義大利眾院提案固定夏令時間

歐洲各國25日凌晨將依例調整為「冬令時間」，時鐘需回撥1小時。不過義大利在許多民間團體連署推動下，眾議員今天提案，希望義大利政府帶頭在歐盟推動「永久夏令時間」，未來不再需要調整冬夏令時間。

歐洲每年隨冬夏季節調整日光節約時間，與台灣的時差也隨之變動，夏令時差6小時，冬令時差7小時。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，歐盟早在2018年就有廢除冬夏令時間轉換的倡議，當時回收的460萬份民意調查顯示，有高達84%民眾贊成取消冬夏時令轉換。2019年歐洲議會提出草案，希望賦予成員國自行選擇採用冬、夏令時間的權利，但草案在歐盟理事會陷入談判僵局。

歐盟擔憂各國採取不同時令，會造成交通、物流大亂，但對於要固定採取哪種時令，成員國又難有共識。北歐國家希望採取「永久冬令時間」，避免整個冬季早晨都在黑暗中度過，日照充足的南歐國家則傾向採取「永久夏令時間」。

義大利眾議員今天提案，期許義大利在歐盟內扮演領導角色，讓歐盟打破這項停滯7年多的改革僵局。

這項提案是由義大利環境醫學協會（SIMA）、非營利消費者聯盟（Consumerismo No Profit）及聯盟黨（Lega）議員巴拉博蒂（Andrea Barabotti）發起，並獲得36萬民眾線上連署支持。巴拉博蒂今天在眾院正式提案，盼尋求各黨派議員共識通過，以促使義國政府推動在歐洲永久實施夏令時間。

內容主張，廢除調整冬夏令時間將節省大量能源，根據義大利國家電網營運商（TERNA）估算，增加運用夏令時間的自然光照，不僅可使電費大幅下降，也可促進商業、餐飲、旅遊業和公共空間利用。

至於日光節約時間對健康的影響，學界看法分歧。有學者認為刻意調整冬夏令時間，會干擾睡眠與生理時鐘，但也有睡眠專家主張，人類活動一向配合日出日落，冬季日出時間較晚，調整時鐘能更正確反映真正的白晝日照時間。