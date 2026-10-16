英法海底隧道附近小巴撞火車 至少19傷

法國當局表示，一輛小型巴士今晚在法國境內英法海底隧道（Channel Tunnel）入口附近，撞上一列靜止的火車，造成巴士駕駛及18名乘客受傷。

法新社報導，地方行政長官在聲明中表示，有5人傷勢嚴重，但沒人有生命危險。

這輛小巴載著多名卡車司機，他們原本要搭乘一班穿越該隧道的列車。

聲明指出，緊急應變人員正在現場處置。

今天晚間，行經該隧道往返英法的歐洲之星（Eurostar）列車有兩個班次取消。