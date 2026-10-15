吳明益「單車失竊記」西譯本 西班牙巡迴感受文學熱情

台灣作家吳明益的小說「單車失竊記」西文譯本於10月出版，他日前親赴西班牙3大城市舉行新書發表會，活動場場爆滿，體驗西國出版社、獨立書店與當地讀者的文學熱情。

吳明益的小說「單車失竊記」以一台失竊單車為主軸，陳述台灣的命運，涉及台灣不同族群的戰爭經驗和歷史傷痕，由台灣人民及動物多重交織的故事組成，近年來已被翻譯成日文、韓文、英文等多國語言譯本，英文版更於2018年入圍英國曼布克國際獎。

「單車失竊記」西文譯本（譯名：La bicicletarobada ）2025年獲得文化部外譯補助，由西班牙獨立出版社「向東出版社」（Más al Este）發行，出版社主理人阿美（Amelia Pérez）親自翻譯，10月熱騰騰在西班牙面世。

在阿美熱情邀請並精心策劃、駐西班牙代表處文化組協助宣傳下，吳明益近日親赴西班牙3座城市進行新書宣傳巡迴活動，足跡遍及馬德里、巴塞隆納及薩拉戈沙（Zaragoza），於5日至9日出席3場講座暨簽書會，並接受當地報紙與電台媒體採訪。

吳明益接受中央社記者電子郵件採訪提到，這次和向東出版社的合作，讓他重新感受到某種文學「初心」，由於譯者真的深愛著作品，身為作者的他也更願意付出比既定行程更多的精神與情感，因此整趟宣傳活動「都渲染著一種身在國外較難營造出的文學熱情」。

吳明益談到，3場新書活動都選在獨立書店舉行，「非常讓人興奮」，因為這幾年來他已去過台灣近150家書店，相當關注台灣獨立書店的發展，因此「每到國外，我也會特別去了解當地獨立書店的運作方式」。

記者問及對於3座城市、3場活動的印象，吳明益表示，馬德里的獨立書店Los Pequeños Seres兼賣古董傢俱與手工作品，「空間十分有意思」。在阿美提議下，吳明益當日暢談他自己的文學觀點與「小說感」，提到多種創作人格及創作追尋的種類，令在場讀者深獲啟發。

位在薩拉戈沙的獨立書店Librería Cálamo是家有挑高閣樓的左派書店，「布置很有藝術感」。吳明益指出，由於向東出版社的社址就在薩拉戈沙，阿美希望透過文化活動回饋故鄉，因此即使這座城市的台灣僑民甚少，也堅持要在當地辦理活動。

令人驚喜的是，當日發表會竟有超過50人參與，書店2層樓都站滿讀者，地方報紙隔天還有大篇幅報導。吳明益說，最開心的是，50本書的簽名沒有一位台灣人，滿滿都是當地讀者，這是他在國外辦活動時難得見到的現象。

至於巴塞隆納則是他熟悉的城市，吳明益表示，「複眼人」加泰隆尼亞語版的出版社和譯者都在這座城市，他3年前曾來此參加文學節活動，「印象深刻」。

發表會在獨立書店Librería La Carbonera舉行，由於參加人數爆滿，許多人全程站著聽。讀者背景相當多元，有加泰隆尼亞語讀者告訴吳明益，一直期待西文版譯本出現；有英國研究生以他的作品作為畢業論文；也有台灣讀者對他表示，他的作品是異鄉寄託。

回顧這趟西班牙文學旅程，已結束巡迴活動的吳明益告訴中央社，這些種種相遇與交流，「都必將成為我未來寫作的精神支持力」。