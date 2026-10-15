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北京擴大日本考察團接待名額 日媒：或為重啟工商實質交流契機

中央社／ 台北15日電
日本共同社報導，日本經濟團體聯合會11月中旬將派遣考察團赴中國，北京通知將擴大接待名額。這次訪問有可能成為重啟中國與日本工商界實質性交流的契機。路透
日本共同社報導，日本經濟團體聯合會11月中旬將派遣考察團赴中國，北京通知將擴大接待名額。這次訪問有可能成為重啟中國與日本工商界實質性交流的契機。路透

日本共同社報導，日本經濟團體聯合會11月中旬將派遣考察團赴中國，北京通知將擴大接待名額。這次訪問有可能成為重啟中國與日本工商界實質性交流的契機。

據共同社中文網14日的消息，多名日中關係消息人士透露，「中國政府已通知11月中旬派遣小規模考察團的日本經濟團體聯合會（經團聯），表示將擴大接待名額」。

報導說，前日本外相岩屋毅擔任會長的日本國際貿易促進協會9月下旬訪問中國後不久，中方發出上述通知。經團聯原本計畫派遣事務工作職員為主的約5人考察團，目前擬將規模擴大至包括會員企業負責人在內的約20人。

報導提到，日本首相高市早苗去年11月在國會答辯的「台灣有事」涉台說法後，北京強烈不滿，兩國政府間對話陷入停滯，「在難以找到突破口的情況下，此次訪問有可能成為重啟中方與日本工商界實質性交流的契機」。

此外，對於中國擴大接待規模一事，日本工商界相關人士強調，「這是重要的信號。有必要利用各種渠道努力展開斡旋」。

岩屋毅稍早前訪問時分別與中國國務院副總理何立峰及外交部長王毅舉行了會談。中國外交部公布的會談新聞稿表示，日方需要對國會答辯內容進行「糾正」，而非此前反覆提及的「撤回」。報導說，部分觀點因此認為中國的態度可能有所軟化。

報導並表示，經團聯正在協調與日中經濟協會和日本商工會議組成由3個團體高層率領的代表團於明年3月訪問北京，力爭與中國領導層會談。若能實現，將是時隔約兩年的首次會談。

經團聯盼透過這次派遣考察團為代表團訪問中國奠定基礎。考察團據報將走訪江蘇省等地，深入了解尖端技術等領域。

日媒 考察 北京 日本

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