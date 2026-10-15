不只賈永婕被提穿搭？義大利政壇曾掀女性穿著評論風暴 參議員短裙抗議

民進黨立委賴惠員質疑台北101董事長賈永婕在國會備詢穿著「不夠純樸」，多位朝野政治人物聲援賈永婕。義大利9月底也曾發生類似政治風暴，外長塔加尼一席「賢妻良母穿長裙」論調，讓多位女性國會議員集體穿上短裙問政以示抗議。

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）9月下旬出席一場政治活動時，談到建議自己兒子挑選結婚對象時，他會推薦兒子娶一個「不那麼張揚、更可靠」並能成為「好母親」的女性，甚至具體描繪這樣的女性通常「穿著稍微長一點的裙子」。

塔加尼此話一出，立刻被抨擊是在用布料長短物化女性與道德。塔加尼隨後道歉指出，「如果我的言論冒犯了某些人，我深表歉意。但我從未想過要冒犯女性，我一生中從未有過這樣的行為，無論是在私下還是公開場合。」

不過塔加尼此番言論還是引起鋪天蓋地譴責，包括在野黨、工會和義大利主教團都表態反對。在野的民主黨（PD）、活力黨（Italia Viva）、綠黨和五星運動（Five Star Movement）多位參議員，穿著短裙在參議院議會大廳一字排開合影，將迷你裙轉化為爭取「穿著自由」的政治符號。

發起抗議活動的活力黨議員白塔（Raffaella Paita）強調，「這是一種自由的宣言，表明我們有權自由選擇穿著。我們認為女性的自由體現在每一個自主行動當中，包括裙子長度，以及女性可在不受男性評判情況下，做出任何其他選擇。」

許多反對黨男性議員聲援此活動，在網路發布用AI生成自己穿著短裙的照片，強調「裙子的長度不能衡量一個女人的價值，她的自由才是基準。」就連塔加尼也被許多網路迷因惡搞，合成他穿著短裙的照片。

義大利總工會發布聲明強調，將穿著艷麗與嚴肅、可靠、好母親等名詞對立起來，甚至拿裙子的長度做文章，這是一種過氣社會模式，以為男性可決定女性必須如何才能被視為體面；「政府機構有責任消除刻板印象和阻礙女性充分參與社會的障礙，而不是複製刻板印象，並削弱對女性的保障。」

義大利主教團也表示，每個用詞、每種看待女性的方式，都必須充滿尊重和欽佩，「對我們基督徒來說，上帝造成肉身第一個地方是女人的子宮，對於有信仰者，這塑造了我們看待女性的方式。」

身為女性的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則淡化爭議，力挺政治同盟塔加尼，她希望各界不要小題大作，塔加尼只是一句話措辭不當。

國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）也緩頰，塔加尼不是要教女性如何穿著，他只是以父親角色談到對兒子擇偶的期待。他並反擊在野黨口口聲聲說捍衛女性權利，卻不聲援那些因為宗教限制成為丈夫與家庭囚徒的女性，「如果支持女性自由，就應該支持校園禁戴頭紗令」。