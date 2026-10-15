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先賣再說？日本旅宿業者疾呼「勿用Agoda」 遊客到場沒房真相曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
Agoda訂房亂象不斷，有日本飯店業者呼籲旅客不要使用Agoda等平台訂房。路透社
Agoda訂房亂象不斷，有日本飯店業者呼籲旅客不要使用Agoda等平台訂房。路透社

出國旅遊所費不貲，許多人除了選擇搭廉航節省旅費，透過訂房網預訂住宿也能省下不少開銷。不過，知名線上訂房平台Agoda近期爭議不斷，許多赴日本遊玩的旅客早已付款預訂，到飯店現場卻發現沒房。即使日本政府早在2025年3月就要求Agoda改善，如今依舊仍可見「付款預訂卻沒房」的亂象，更讓不少旅宿業者直呼「訂房請勿使用Agoda等境外網站」。

根據「J-CAST News」報導，10月上旬，一名旅客在X平台爆料，透過Agoda下訂青年旅館，但到了現場卻赫見門口貼著「本店並未與Agoda簽約」的公告。

類似事情並非個案，今年9月22日，山形縣米澤市一家知名溫泉旅館也在X平台呼籲「訂房請勿使用Agoda等境外網站」。該業者表示從未與Agoda簽約，房間卻莫名被上架販售，除了訂單常常憑空消失、房價被隨意哄抬，業者更無法取得旅客的正確聯絡方式，若發生天災意外難以即時通知。

此外，日本大型商務連鎖飯店「東橫INN」早於2025年6月，就在官網刊登「使用部分境外訂房平台（如Agoda等）之注意事項」。東橫INN指出，飯店房源遭層層轉售到境外平台，因頻繁發生「旅客訂了房、飯店沒資料」，或是房型錯誤等狀況，因此東橫INN罕見點名「Agoda等平台」，要求旅客若遇問題須自行聯繫。

而星野集團社長星野佳路同月也在X平台發文，他指出Agoda並未與星野集團簽約，卻擅自販售客房，導致旅客無房可住的狀況不斷上演，讓他直呼「Agoda系統似乎存在某種問題」。

這些爭議的源頭全因「過度複雜的客房分銷鏈」，Agoda的房源除了簽約合作的旅宿業者外，也有一部分是向旅行社或仲介商收購。當房源被層層轉售、轉手的仲介越多時資訊就更容易出錯，因此才造成消費者在Agoda訂房，一到旅館卻突然得知沒有房間或房型錯誤等出包狀況。

為了解決訂房亂象，日本觀光廳於2025年3月要求改善，Agoda也在同年6月26日宣布，全面下架引發爭議的第三方中介房源，7月再導入AI監控系統，10月更推出不實資訊與異常價格偵測機制。

除了Agoda進行重大改革，加上許多飯店改為和Agoda簽署合約，這些飯店的訂房系統未再出現重大異常。不過，Agoda並沒有全面封殺「多層轉手房源」，沒簽約的業者依舊深受訂房亂象所苦。

日本 Agoda 遊客 訂房

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