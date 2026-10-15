快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

昔日偶像轉行當OL！前AKB48成員宣布新身分 自曝「從零學電腦」

聯合新聞網／ 綜合報導
前AKB48成員大盛真步宣布入職一般企業，成為職場新鮮人。圖／取自X@akb48_maho
前AKB48成員大盛真步宣布入職一般企業，成為職場新鮮人。圖／取自X@akb48_maho

日本女子團體AKB48前成員大盛真步今年6月告別偶像身分，宣布退出演藝圈，沒想到時隔數月，她竟迎來人生新轉折。大盛真步今（15）日宣布進入日本某企業，轉行擔任公關，正式成為職場新鮮人。她透露自己連電腦、職場禮儀等都是從零開始學習，而她的第一個工作內容也隨之曝光，許多網友也紛紛獻上祝福。

26歲的大盛真步今（2026）年4月宣布將從AKB48畢業、退出演藝圈，6月30日的畢業公演結束後，便正式卸下偶像身分。時隔幾個月，大盛真步終於在社群平台公布新身分，她正式入職經營客製化商品服務的「Up-T公司（アップティー株式会社）」，從偶像轉行擔任企業公關。

日刊體育報導，大盛真步上傳了一張自己穿著正裝的照片，充滿幹勁地分享自己職場新鮮人的身分，「雖然我還有許多不足的地方，但作為一名社會新鮮人，未來會盡全力做好Up-T的公關工作的」。大盛真步更透露，自己的第一份工作，就是負責撰寫自己的新聞稿。

ORICON NEWS報導，作為AKB48成員、以偶像之姿活動約8年半的時間，大盛真步坦言，無論是職場經驗或禮儀都需要從零做起，「甚至過去連電腦都沒碰過，但我希望能從頭開始，盡力做好自己能做的事情」，同時希望能將過去在演藝圈累積的經驗，活用在現今的職場上。

文章曝光後，許多網友也紛紛留言為大盛真步打氣，「沒想到竟然會跟電視節目上的共演者變成同事」、「能收到真步的消息真的很開心，相信妳一定能發揮過去的經驗，我會一直支持妳的」、「恭喜大盛正式成為職員，期待您未來的活躍表現」。

日本 偶像 AKB48 演藝圈 職場 新鮮人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日酒店小姐Cos《獵人》伊耳謎爆紅 證件照「美到認不出來」網看傻

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

入職5個月就跑了！日選美冠軍辭職挨轟沒常識 網曝：靠直播撈破千萬

請10天病假出國玩！女公務員首日拖行李被主管撞見 再爆診斷證明也假的

相關新聞

昔日偶像轉行當OL！前AKB48成員宣布新身分 自曝「從零學電腦」

日本女子團體AKB48前成員大盛真步今年6月告別偶像身分，宣布退出演藝圈，沒想到時隔數月，她竟迎來人生新轉折。大盛真步今（15）日宣布進入日本某企業，轉行擔任公關，正式成為職場新鮮人。她透露自己連電腦...

一條步道如何改變震災後的地方？日本「陸奧潮風」串起海岸、旅人與社區

本文摘錄自《去海岸山脈走路吧》（遠流出版，2026）一書，書中介紹了全長超過1000公里的日本陸奧潮風步道（みちのく潮風トレイル），這條步道的建立是日本政府於311強震後發展的災後復興計畫之一，期許能藉由健行者徒步走進災區，與在地社區產生連結，進而支持地方長期的重建與復興。

招牌焗烤飯調漲4元！日本薩莉亞致歉「努力不足」 消費者打氣：盡力了

據日媒「週刊女性PRIME」報導，日本物價持續飛漲，向來被小資族視為「平價最後堡壘」的人氣家庭餐廳薩莉亞（Saizeriya）在14日宣布，自10月29日起全品項平均調漲6%。

印尼跨境霾害影響新加坡 民眾重拾口罩政府發放N95

印尼森林野火產生的霾害嚴重影響新加坡，空氣品質達「非常不健康」等級。當地民眾戴上口罩防護，新加坡政府也宣布向符合資格年長...

「兒最近變孝順」日80歲翁擁千萬存款、每周喜迎兒回家 半年後卻心寒

日本一名80歲老翁擁有5,000萬日圓（約新台幣1,025萬元）存款，原本生活無虞，沒想到過去鮮少探望的兒子突然變得孝順，每周主動幫忙採買生活用品。半年後，老翁卻發現存摺出現多筆不明提款紀錄，追問之下才驚覺，兒子竟私自拿走60萬日圓（約新台幣12.3萬元）。

掛塊布簾就能收錢！JR西日本電車「舒心席」班次激增 鐵道迷讚：零成本天才

綜合日媒報導，因訪日觀光客暴增與通勤尖峰時段擁擠，JR西日本於2023年即開始試辦付費指定座位「安心席」（URESEAT）的服務。不同於需耗資打造專用車廂，該制度僅在部分快速電車尾端掛上「暖簾」（布條）隔出座位，滿足乘客「花小錢保證有位」的需求並增加營收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。