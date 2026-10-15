昔日偶像轉行當OL！前AKB48成員宣布新身分 自曝「從零學電腦」

日本女子團體AKB48前成員大盛真步今年6月告別偶像身分，宣布退出演藝圈，沒想到時隔數月，她竟迎來人生新轉折。大盛真步今（15）日宣布進入日本某企業，轉行擔任公關，正式成為職場新鮮人。她透露自己連電腦、職場禮儀等都是從零開始學習，而她的第一個工作內容也隨之曝光，許多網友也紛紛獻上祝福。

26歲的大盛真步今（2026）年4月宣布將從AKB48畢業、退出演藝圈，6月30日的畢業公演結束後，便正式卸下偶像身分。時隔幾個月，大盛真步終於在社群平台公布新身分，她正式入職經營客製化商品服務的「Up-T公司（アップティー株式会社）」，從偶像轉行擔任企業公關。

日刊體育報導，大盛真步上傳了一張自己穿著正裝的照片，充滿幹勁地分享自己職場新鮮人的身分，「雖然我還有許多不足的地方，但作為一名社會新鮮人，未來會盡全力做好Up-T的公關工作的」。大盛真步更透露，自己的第一份工作，就是負責撰寫自己的新聞稿。

ORICON NEWS報導，作為AKB48成員、以偶像之姿活動約8年半的時間，大盛真步坦言，無論是職場經驗或禮儀都需要從零做起，「甚至過去連電腦都沒碰過，但我希望能從頭開始，盡力做好自己能做的事情」，同時希望能將過去在演藝圈累積的經驗，活用在現今的職場上。

文章曝光後，許多網友也紛紛留言為大盛真步打氣，「沒想到竟然會跟電視節目上的共演者變成同事」、「能收到真步的消息真的很開心，相信妳一定能發揮過去的經驗，我會一直支持妳的」、「恭喜大盛正式成為職員，期待您未來的活躍表現」。