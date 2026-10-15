印尼跨境霾害影響新加坡 民眾重拾口罩政府發放N95

印尼森林野火產生的霾害嚴重影響新加坡，空氣品質達「非常不健康」等級。當地民眾戴上口罩防護，新加坡政府也宣布向符合資格年長者、孕婦、兒童及疾病患者發放N95口罩。

印尼火災燒毀數十萬公頃的森林和種植園，除危害當地居民健康，濃濃霧霾更飄散至區域內其他國家。該地每逢乾季經常得對抗野火，今年受聖嬰現象（ElNino）帶來乾旱影響，火勢猛烈。

根據新加坡國家環境局網站數據，截至今天中午，西部地區24小時空氣污染指數（PSI）升至212點，已超過201點門檻，達非常不健康（very unhealthy）等級；中部PSI也升至194點，東部170點、南部163點、北部128點，都處於不健康等級。

中央社記者走訪濱海灣、金融區一帶，著名地標金沙酒店籠罩在一片灰濛濛的霧霾之中。許多新加坡上班族與遊客，戴著口罩行走於戶外。在新加坡銀行工作的李約翰（John Lee）表示，上一次隨身攜帶口罩是在COVID-19疫情期間，這波煙霾持續數週，為了保護呼吸道健康，儘管天氣炎熱，他還是戴上口罩。

居住在新加坡東部的上班族安迪（Andy）告訴記者，平時只要一出門就能聞到刺鼻的燒焦味，他本身呼吸道較敏感，近期也經常打噴嚏，因此需要就醫。

霧霾已飄向鄰近的新加坡和馬來西亞，甚至遠及東帝汶等地。新加坡西部昨天監測結果顯示，可能進入血液和肺部的細懸浮微粒（PM2.5）濃度達每立方公尺288微克，遠遠超過世界衛生組織（WHO）建議的年平均濃度5微克。前一週落幕的新加坡一級方程式（F1）賽事，當時也有車手受訪表示，注意到當地煙霾情況比平時嚴重。

隨著煙霾持續，新加坡政府宣布向符合條件的新加坡公民發放N95口罩，年長者、社保援助計畫（CHAS）相關人士、孕婦與兒童及患有疾病的公民，可憑身分證到社區中心領取。

新加坡教育部亦已針對不同煙霾情況、制定應對方案，學校會根據PM2.5指數等多項指標，動態調整各項學生活動。