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「兒最近變孝順」日80歲翁擁千萬存款、每周喜迎兒回家 半年後卻心寒

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名80歲老翁擁有千萬存款，兒子突然變得孝順、每周主動幫忙買菜，沒想到半年後查看存摺，竟發現多筆不明提款紀錄。示意圖。圖／AI生成
日本一名80歲老翁擁有千萬存款，兒子突然變得孝順、每周主動幫忙買菜，沒想到半年後查看存摺，竟發現多筆不明提款紀錄。示意圖。圖／AI生成

日本一名80歲老翁擁有5,000萬日圓（約新台幣1,025萬元）存款，原本生活無虞，沒想到過去鮮少探望的兒子突然變得孝順，每周主動幫忙採買生活用品。半年後，老翁卻發現存摺出現多筆不明提款紀錄，追問之下才驚覺，兒子竟私自拿走60萬日圓（約新台幣12.3萬元）。

根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，80歲的正雄（化名）4年前喪妻，目前獨居，每月領取約21萬日圓（約新台幣4.3萬元）年金。由於近年膝蓋疼痛，外出購物逐漸吃力，52歲的長子健一（化名）便主動表示，每周六都會幫忙採買。

過去健一一年僅返家幾次，如今突然變得體貼，讓正雄相當欣慰。起初父子倆以現金結算，後來健一提議直接從生活費帳戶提款，正雄不疑有他，便將提款卡及密碼交給兒子。

半年後，正雄到銀行補登存摺，竟發現多筆5萬、10萬日圓（約新台幣1萬、2.1萬元）的不明提款紀錄。仔細核對才發現，原本預估約30萬日圓（約新台幣6.2萬元）的採買費用之外，竟多出60萬日圓（約新台幣12.3萬元）的可疑支出。

面對父親質問，健一坦承：「只是借來用一下，本來想之後再還。」原來，他因收入減少，無力負擔房貸及孩子的教育費，便偷偷挪用父親存款，甚至認為父親積蓄充足，少了這筆錢也不會影響生活。

得知真相後，正雄相當難過，坦言原本每周都期待兒子回家，如今卻懷疑對方只是為了錢才來。事後，他在女兒建議下停用提款卡、更改密碼，並與兒子簽下還款協議，同時諮詢律師。

目前健一已歸還部分款項，但仍未全數還清，父子關係也大不如前。正雄改用超市宅配服務採買，感嘆彼此還需要時間修復關係。

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