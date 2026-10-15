埃及開羅擁密集藝術建築群 獲2026伊斯蘭旅遊之都美名

開羅近期以擁有全世界最密集的伊斯蘭藝術古建築群，獲選為「2026年伊斯蘭旅遊之都」。透過與旅台伊斯蘭文化工作者和埃及建築師的訪談，中央社記者帶領讀者一同認識，擁有深厚文化底蘊的伊斯蘭建築美學特色。

總部設於沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah），規模僅次於聯合國的全球第2大政府間國際組織「伊斯蘭合作組織」（Organisation of Islamic Cooperation，OIC）日前宣布，開羅獲得「2026年伊斯蘭旅遊之都」最高榮譽。埃及旅遊與文物部長法西（Sherif Fathy），於10月12日還獲頒象徵「伊斯蘭旅遊之都」的黃金之鑰。

「伊斯蘭合作組織」讚揚開羅在伊斯蘭歷史文化中具有不可動搖的地位；且開羅老城區（HistoricCairo）本身就是一座極具代表性的「露天博物館」，擁有全世界最密集的伊斯蘭古建築群。

伊斯蘭建築美學最大特色在於幾何圖案的運用。透過不斷重複、旋轉與組合正方形、圓形、星形等基本幾何圖形，創造出無限延伸的複雜圖樣。來自北京現居台灣主持「天方藝術苑」的伊斯蘭文化工作者苑默文說：「幾何圖案象徵真主的無限與宇宙的秩序。」

苑默文進一步解釋分析，伊斯蘭是嚴格的一神信仰，任何人類藉由具象或想像對神產生的描繪，都會將神的樣貌限定住，不僅無法闡述神的無邊無際和永恆性，也會因為具體的形象導致人們產生伊斯蘭禁止的「偶像崇拜」。

當穆斯林學者在9世紀前後吸收到數學與幾何知識後，「就有如獲得一對『飛翔的翅膀』般，開始讓伊斯蘭美學在純粹抽象的幾何學藝術中越飛越高。」苑默文透過有如文學藝術家般的抽象口吻如此道出。

伊斯蘭建築美學另有許多特色分別為「阿拉伯式花紋」（Arabesque）、「阿拉伯文書法」，以及「光影」的運用。

苑默文繼續形容說，幾何圖案來自精密計算，象徵秩序與理性；而以花草植物紋路為主的「阿拉伯式花紋」則富有律動與生命感，代表感性與柔和。兩者結合後有如東方哲學中的「陰陽調和」，將伊斯蘭建築美學發揮得淋漓盡致。

苑默文今年5月曾在開羅開辦伊斯蘭藝術研學之旅，讓學員在歷經千百年歷史淬鍊的古蹟建築物中，深度學習和體會伊斯蘭建築的文化底蘊和意義。他舉開羅為例說，在開羅歷史上最輝煌、富庶的黃金時代，也是顯現伊斯蘭建築美學巔峰的「馬木魯克時期」（Mamluk period），常可見到幾何圖案與阿拉伯式花紋交融的伊斯蘭建築，形成一種理性感性兼具的視覺節奏。今天可在開羅老城區近距離觀賞到，以巨大拱門和高聳宣禮塔聞名的蘇丹哈桑清真寺與學校（Mosque-Madrasa of Sultan Hassan），即為當時的代表性地標。

伊斯蘭美學中的幾何圖案與阿拉伯式花紋不僅受到眾多國際頂級奢侈品牌如江詩丹頓（VacheronConstantin）或卡地亞（Cartier）的青睞，將其融入設計中轉化為奢華的代名詞，甚至也與台灣古早老厝中「台灣花磚」的起源相關。

苑默文邊看著記者震驚的表情，邊微笑著答說：「台灣花磚的造型設計和西班牙阿爾罕布拉宮（Alhambra）的幾何瓷磚是不是很像？」

苑默文開始述說台灣花磚起源這段悠久的歷史故事。台灣花磚在世界建築史上的正式名稱為「馬約利卡」瓷磚（Majolica Tile）。13至14世紀，北非穆斯林（摩爾人）在統治西班牙南部時大量輸入伊斯蘭文化，並建造了史上最偉大的伊斯蘭建築典範「阿爾罕布拉宮」（Alhambra）。宮殿裡外牆面，充滿設計精細極致的幾何馬賽克瓷磚。

透過地中海「馬約卡島」（Majorca）的海上貿易，歐洲彩釉瓷磚流傳到英國並被發揚光大為「馬約利卡」瓷磚，最後，馬約利卡瓷磚在日本吸收西方陶瓷技術、仿製英國維多利亞磁磚後，於日治時期輸入台灣。

根據「光華雜誌」報導，台灣仕紳將加入東方吉祥元素的花磚大量裝飾在傳統紅磚三合院屋頂及牆面上，創造出全球獨一無二的閩南與巴洛克混血建築美。而且當時一塊進口花磚的售價甚至比同面積的土地還貴，成為當時名門望族彰顯財富與地位的象徵。

伊斯蘭建築美學不僅透過幾何圖案、阿拉伯花紋與阿拉伯文書法存在於建築牆面裝飾上，也運用「光影」來進一步延伸此番美學意涵。而這道光影就是利用鏤空雕花的幾何型木格窗櫺來過濾光線，甚至可透過戶外水池內水的倒影，為沉重的建築賦予一種虛實交錯的輕盈感。

Ali Nassar & Partners建築設計事務所主持人伊普拉欣（Ali Ibrashi）告訴中央社，這一扇扇向街道伸出的傳統木雕窗格，阿拉伯語稱為「馬什拉比亞」（Mashrabiya），看似只是伊斯蘭建築中的裝飾元素，實際上卻融合了隱私、通風、遮陽、降溫與社會身分象徵等多重功能。

伊普拉欣站在開羅老城最大最古老「哈利利市集」（Khan el-Khalili）附近一棟觀光客必遊的典型伊斯蘭建築老宅邸（Bayt al-Suhaymi）前說：「幾何木雕窗格可過濾強烈陽光，而且隨不同時間內日光的變化，在地面與室內投射出流動的幾何圖形陰影，使平面圖案轉化為帶有律動感的立體空間體驗。」

這種窗型除有讓空氣穿過木格縫隙進入室內形成自然通風外，還兼具隱私功能。站在室內的人可以透過木格窗看見外面的街道；但從外面往內看，卻難以辨識屋內的人影。

伊普拉欣指出，伊斯蘭木雕窗格並非單一固定形式，可按照需求設計成不同密度、大小與排列方式，以創造出不同程度的視野、採光與隱私。

而除實用功能外，伊斯蘭木雕窗格也是早期屋主展示財富與社會地位的方式。越富有的家庭往往會使用越昂貴的木材，雕刻與格紋製作也會更加繁複精細。

伊普拉欣坦言，隨玻璃窗、空調與現代建築技術普及後，傳統伊斯蘭木雕窗格一度淡出新建築工法。但近年在節能與永續建築理念興起後，建築師又重新思考這項古老設計所蘊含的環境智慧。

埃及第一棟融入伊斯蘭傳統木格窗櫺設計概念的大型現代公共建築物，是於1991年落成的「開羅世貿中心」。此棟建築物即是由Ali Nassar & Partners創辦人納薩爾（Ali Nassar）與美國建築巨頭SOM共同完成。他們嘗試重新研究不同形式的「馬什拉比亞」，將傳統格窗概念轉化為現代建築立面，方便控制大樓內部的氣流與日照。

伊普拉欣回顧說：「這在20世紀後期依賴空調與現代建築技術的年代來說，是相當前衛的永續性建築思維。」

苑默文與伊普拉欣兩位同為宣揚伊斯蘭建築美學的專家都抱持肯定態度，相信這些承載歷史文化軌跡的伊斯蘭建築，會以其獨特的美學特色，持續吸引世界各地遊客前來開羅探索，並親身感受在幾何秩序與光影流轉之間呈現的伊斯蘭建築美學。