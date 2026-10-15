F1有望重返？馬來西亞評估重新主辦賽事 11月前提報內閣定奪

一級方程式（F1）賽事暌違9年後重返馬來西亞雪邦賽道，在當地引爆熱潮，大馬正評估未來重新主辦的成本與效益，考慮與其他國家合作，每隔數年舉辦一次。青年及體育部長道菲佐哈里今天表示，預計11月前完成報告並提交內閣，決定是否讓F1重返大馬。

F1巴林大獎賽今年移師馬來西亞雪邦國際賽道，賽車熱潮也延伸至吉隆坡及周邊地區。從地標國油雙峰塔的賽車主題活動，到結合文化與賽車元素的「2026繽紛飛馳嘉年華」，為車迷提供多元體驗。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，道菲佐哈里（Taufiq Johari）今天在國會表示，首相安華（Anwar Ibrahim）已與F1執行長及管理高層初步討論，除研究恢復主辦賽事，也考慮與其他國家合作，採取每隔數年舉辦一次模式，減輕龐大成本。

他指出，相關構想仍處於初步階段，政府須進一步評估可行性，包括長期經濟效益、投資回報，以及基礎設施是否準備就緒。

10月2日至4日在雪邦國際賽道舉行的F1巴林大獎賽，是大馬從2017年後再次舉行的F1賽事，吸引約26萬1000人次入場，售出逾9萬7000張門票，超過5萬名國際遊客。

賽事也創造約馬幣9億5000萬令吉（約新台幣75億4466 萬元）的經濟效益，帶動旅遊、飯店、航空及本地中小企業收入。

道菲佐哈里以門票銷量為例指出，2017年賽事約售出3萬張門票，近期賽事則近10萬張，但政府仍須評估，若每年舉辦，是否能持續吸引車迷並取得相同回報。

他表示，由多個政府部門及政府首席祕書參與的委員會，正研究主辦賽事的實際成本與投資回報。

雪邦國際賽道曾於1999年至2017年承辦馬來西亞大獎賽，後因主辦成本及賽事授權費上升，馬來西亞大獎賽退出F1賽程。