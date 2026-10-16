省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

據日媒「The Gold Online」報導，一名75歲老翁一生省吃儉用，辛苦存下5000萬日圓（約台幣1030萬元）養老積蓄。不料2年前他罹患失智症且急速惡化，深夜時會在外遊蕩，甚至對妻子失控咆哮，家屬無力照護只得安排入住長照機構。

72歲妻子帶著老翁的存摺與印鑑前往往來多年的銀行窗口，告知想要領取大額款項做為先生的照護費用，行員卻以「無法確認本人意願」為由拒絕。對丈夫一輩子的積蓄，在最需要用錢的關鍵時刻，卻絲毫無法運用，妻子在櫃檯崩潰泣訴：「為什麼丈夫的救命錢，不能用在丈夫身上？」

在高齡化社會中，因家人失智導致的「資產凍結」正成為無數家庭的噩夢。金融機構為防範詐騙與親屬侵占，近年嚴格要求必須「親自確認本人意願」，一旦長輩失智便可能無法解約定存、臨櫃領取大額存款等，家屬若無事前規劃往往只能先自掏腰包代墊，或向法院聲請成年監護。

但監護程序不僅耗時逾半年，每月還得支付律師或代書費用，資金調度極不自由。專家疾呼，長輩應趁意識清楚時盡早辦理「指定代理人」或信託，以免老本看得到卻用不到。此篇報導曝光後，引起許多日本網友共鳴與回響。有網友提到，只要依照ATM每日提款限額的規定，一樣能照常提款。

也有過來人感嘆，官方監護流程耗時費錢，且監護人侵占糾紛頻傳，自己是趁制度放寬後，帶尚能簽名的長輩趕辦提款卡、專案匯款給機構才度過難關。面對超高齡社會，老後資產絕不能只顧著「存」，更要及早規劃「如何用、怎麼領」，才不會讓辛苦一輩子的老本，在最迫切需要時無法派上用場。