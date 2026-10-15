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太陽能成難民生活曙光…國際援助預算縮 千萬家庭等不到

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
小小一片太陽能可以支撐難民一家的用電、用水、電熱，可惜這樣的救災神器還是供不應求。(photo under CC licensed, via Flickr)
小小一片太陽能可以支撐難民一家的用電、用水、電熱，可惜這樣的救災神器還是供不應求。(photo under CC licensed, via Flickr)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】一片太陽能板，能成為難民家庭維持生活的重要工具！從孟加拉羅興亞難民營、到烏克蘭戰區與尼泊爾洪災現場，便攜式太陽能設備逐漸成為國際人道救援的新選擇，不僅能讓災民在沒有電網的環境下照明、充電，還能降低對柴油發電機的依賴。不過，儘管太陽能設備成本逐年下降，國際援助預算縮減，仍讓數以萬計的家庭等不到。

救命的太陽能！ 

根據《美聯社》14日深夜報導，35歲的羅興亞難民薩伯於2017年逃離緬甸軍方鎮壓後，與家人住進孟加拉的德格納夫難民營，棲身在竹子與防水布搭建的簡陋住所，他每天都會將一片長方形太陽能板放到屋頂，為全家人提供最基本的電力。  

這套太陽能設備是6年前由人道救援組織提供，至今仍是薩伯家中的主要電力來源，他表示，有了電力後，家人不只能替手機充電、晚上開燈做飯，孩子也能在夜間讀書，炎熱季節更有電風扇可用，對一般家庭而言再平常不過的生活，在缺乏穩定供電的難民營卻相當珍貴。  

近年太陽能技術進步、製造成本下降，也讓這類設備更容易進入災區，斯德哥爾摩環境研究所研究員羅森柏格．詹森就指出，便攜式太陽能設備不需要連接公共電網，能在洪水、戰爭或道路中斷時迅速部署，應用在艱困環境的照明燈具、家用供電系統及電熱設備。

經費問題

另據《全球難民組織》指出，太陽能救援也不再侷限於家庭照明，巴基斯坦喀拉蚩郊區的結核病診所早已使用太陽能供電，聯合國國際移民組織也在南蘇丹設置太陽能淨水設備，協助因鄰國戰亂而流離失所的家庭取得乾淨用水。  

與傳統柴油發電機相比，太陽能不必持續運送燃料，也較不受國際油價波動影響。然而，救援組織長期依賴柴油設備，若要改用太陽能，仍須建立新的設備採購、維修及配送系統，並非直接換裝就能解決問題。  

更大的阻礙則是經費，援助組織「烏克蘭希望」的負責人博耶奇科曾表示，該組織預計到2026年底，累計將發放逾3200套的太陽能設備，但光是要負擔這個數量，就要燒光大概兩年的籌措資金，而目前仍有約2萬戶家庭排隊等待，需求遠遠超過供給。國際能源援助組織也警告，近年捐助資金遭削減，不只影響設備採購，連相關技術人員都被迫裁撤。

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