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招牌焗烤飯調漲4元！日本薩莉亞致歉「努力不足」 消費者打氣：盡力了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本薩莉亞公佈自10月29日起全品項平均調漲6%。圖／擷自Google地圖
日本薩莉亞公佈自10月29日起全品項平均調漲6%。圖／擷自Google地圖

據日媒「週刊女性PRIME」報導，日本物價持續飛漲，向來被小資族視為「平價最後堡壘」的人氣家庭餐廳薩莉亞（Saizeriya）在14日宣布，自10月29日起全品項平均調漲6%。

其中最受歡迎的靈魂招牌「米蘭風肉醬焗烤飯」，將從含稅300日圓調升至320日圓（約台幣66元），微幅上漲20日圓（約台幣4元）。薩莉亞雖曾在2020年疫情期間微調價格，但當時純粹是為了湊整數、減少找零接觸以落實防疫。若扣除該次調整，這其實是該品牌自1998年上市以來，首度面臨全品項的大規模實質調漲。

面對食材短缺與能源成本持續飆升，薩莉亞在官方聲明中並未將責任全部推給通膨的大環境，反而公開低頭致歉：「我們一直努力維持原有的售價，但因敝公司努力不足，已無法再吸收原物料短缺與成本上漲的衝擊，在此致上最深的歉意。」除了商業午餐、紅白酒與早餐限定菜色凍漲，官方這段將漲價歸咎於「自己努力不足」的誠懇告白，字裡行間道出對顧客滿滿的愧疚。

這份誠懇公告曝光後，不但未招來消費者批評，日本社群反倒留下許多的感謝與打氣聲浪。大批網友感嘆「連最後防線薩莉亞都得漲價了」，紛紛留言相挺：「只漲20日圓依舊佛心，你們真的盡力了！」、「能撐到現在已是奇蹟，謝謝薩莉亞」、「這種負責態度不挺不行」。僅為了調漲微不足道的20日圓便深感自責而道歉，這份極度誠懇的經營態度，反倒讓這家餐廳更深得民心。

薩莉亞 調漲 日本

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