遼寧艦穿越沖繩海域赴西太平洋 日方公布航跡及艦載機起降動向

中共海軍遼寧艦航母編隊14日赴西太平洋訓練，日本防衛省當日晚公布航跡指出，遼寧艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，並在石垣島以南約250公里處進行艦載戰鬥機起降，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機應對。

日本共同社14日晚報導，日本防衛省統合幕僚監部當日發布消息稱，已發現中共海軍航母「遼寧艦」當天在沖繩本島與宮古島之間海域朝東南航行，駛入太平洋一側，並在石垣島以南約250公里海域進行了艦載戰機起降。

日本防衛省表示，遼寧艦13日上午11點左右與3艘導彈驅逐艦一同航行在長崎縣男女群島西南約390公里海域，除了「遼寧號」之外，還伴隨著055型驅逐艦「鞍山號」與「無錫號」，052D型驅逐艦「淮南號」，14日駛向太平洋，。

日本防衛省接著指出，實施艦載機起降的石垣島以南海域屬於日本「專屬經濟區」（EEZ）內，海上自衛隊的護衛艦和巡邏機對其進行監視，航空自衛隊戰機緊急升空應對。

此外，防衛省與自衛隊派遣海上自衛隊第一水上戰隊所屬的「夕霧」號護衛艦（橫須賀）、第四航空群所屬的P-1巡邏機（厚木），以及第五航空群所屬的P-3C巡邏機（那霸），執行警戒監視及情報蒐集任務。

共同社指，這是防衛省今年5至6月以來再次公布遼寧艦的動向。而遼寧艦今年5至6月駛入太平洋一側時，也反覆進行艦載機起降。

新華社此前1天報導，據「人民海軍」公眾號消息，14日，中共海軍組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。通報稱，這是根據年度計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗提升部隊實戰化訓練水準，不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

值得注意的是，遼寧艦上次啟程赴西太平洋開展訓練的時間點，也與賴清德總統密切關聯，當時正值520賴總統就職2周年前1天。據悉，遼寧艦上一次赴西太平洋訓練持續40多天，曾在南海、西太平洋等海域活動，並與兩棲攻擊艦編隊進行聯合演練。

香港文匯報15日報導則指，外界關注遼寧艦此次赴西太平洋訓練期間，是否會搭載殲-35隱身艦載戰鬥機。報導引述大陸軍事專家傅前哨說法指出，殲-35可採滑躍方式起飛、以攔阻方式著艦，但報導未指出此次遼寧艦訓練已確認搭載殲-35。

日本防衛省統合幕僚監部14日晚公布中共海軍遼寧艦航母編隊動向，指出遼寧艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，並在石垣島以南約250公里海域進行艦載戰鬥機起降。圖／取自日本防衛省統合幕僚監部網站