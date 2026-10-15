掛塊布簾就能收錢！JR西日本電車「舒心席」班次激增 鐵道迷讚：零成本天才

綜合日媒報導，因訪日觀光客暴增與通勤尖峰時段擁擠，JR西日本於2023年即開始試辦付費指定座位「安心席」（URESEAT）的服務。不同於需耗資打造專用車廂，該制度僅在部分快速電車尾端掛上「暖簾」（布條）隔出座位，滿足乘客「花小錢保證有位」的需求並增加營收。

因成效不錯，JR西日本在2026年全面擴大實施範圍：春季時先從大阪環狀線、新快速及吳線開始，10月起更從原本的早晚通勤尖峰，一舉擴大到琵琶湖線、京都線、神戶線與大和路線「平日與假日的全部時段」，班次翻倍激增。

該服務採全預約制且車上不販售指定券，乘客須事先在JR西日本官網「e5489」預訂，在一般車票外加價300日圓（約台幣62元）即可劃位。發車前，車掌僅需在車廂通道掛上一道「日式暖簾」便能迅速劃出付費座位專區。

這項低成本措施在日本網路上引起廣泛迴響。有鐵道迷盛讚「不用打造新車廂、掛塊布簾就可以多收費」，是初期投資幾乎零成本的天才商業模式。大井川鐵道社長鳥塚亮亦指出，該制度有效平息在地居民「座位被外國遊客搶光」的民怨，不必增聘人員即可穩定增加收入。

不過，也有網友指出，一道薄薄的暖簾就足以讓人感受到階級的不同。一般座位乘客擠得像沙丁魚，一簾之隔的付費區卻可以悠哉游哉。且常有外國觀光客或長輩誤以為有空位就可以坐下，逼得買票的在地人得親自開口請人離開。但是，只要少許花費，即可確保有座位的做法，還是得到不少支持。