印尼清真認證新規 企業反彈

印尼即將實施一項影響廣泛的清真認證規定，要求販售幾乎所有商品的廠商，都需展示其產品符合伊斯蘭教規，無論是服飾、化妝品、衛生紙，皆是如此。這已引發企業團體反彈。

從18日起，印尼將要求包括工具和辦公室用品在內的大部分消費性產品，都需獲得清真認證，以方便消費者辨識。未獲認證的產品將被貼上非清真標籤，可能會讓消費者打退堂鼓，衝擊銷售。

這些規定預料將對印尼的進口物流造成混亂，大大影響百事、可口可樂、P&G、優衣庫、雀巢和聯合利華等國際品牌。印尼擁有超過2.8億人口，大多數為穆斯林，對製造商而言是頗具吸引力的市場。

清真認證要求產品必須不含豬肉、酒精或其他伊斯蘭教禁止的原料，且製造過程也需符合伊斯蘭教規。

印尼的清真規定是穆斯林國家中最嚴格，不像一般只會對食品飲料要求清真認證。即使是沙烏地阿拉伯和馬來西亞等較保守的伊斯蘭國家，也不會對服飾等產品要求認證。

企業團體抱怨，規定變得愈來愈難。雅加達8月要求製造商在來源國進行出貨前檢查，但卻未詳細說明如何實施。