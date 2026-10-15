聽新聞
0:00 / 0:00
印尼清真認證新規 企業反彈
印尼即將實施一項影響廣泛的清真認證規定，要求販售幾乎所有商品的廠商，都需展示其產品符合伊斯蘭教規，無論是服飾、化妝品、衛生紙，皆是如此。這已引發企業團體反彈。
從18日起，印尼將要求包括工具和辦公室用品在內的大部分消費性產品，都需獲得清真認證，以方便消費者辨識。未獲認證的產品將被貼上非清真標籤，可能會讓消費者打退堂鼓，衝擊銷售。
這些規定預料將對印尼的進口物流造成混亂，大大影響百事、可口可樂、P&G、優衣庫、雀巢和聯合利華等國際品牌。印尼擁有超過2.8億人口，大多數為穆斯林，對製造商而言是頗具吸引力的市場。
清真認證要求產品必須不含豬肉、酒精或其他伊斯蘭教禁止的原料，且製造過程也需符合伊斯蘭教規。
印尼的清真規定是穆斯林國家中最嚴格，不像一般只會對食品飲料要求清真認證。即使是沙烏地阿拉伯和馬來西亞等較保守的伊斯蘭國家，也不會對服飾等產品要求認證。
企業團體抱怨，規定變得愈來愈難。雅加達8月要求製造商在來源國進行出貨前檢查，但卻未詳細說明如何實施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。