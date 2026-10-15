聽新聞
0:00 / 0:00

印尼清真認證新規 企業反彈

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

印尼即將實施一項影響廣泛的清真認證規定，要求販售幾乎所有商品的廠商，都需展示其產品符合伊斯蘭教規，無論是服飾、化妝品、衛生紙，皆是如此。這已引發企業團體反彈。

從18日起，印尼將要求包括工具和辦公室用品在內的大部分消費性產品，都需獲得清真認證，以方便消費者辨識。未獲認證的產品將被貼上非清真標籤，可能會讓消費者打退堂鼓，衝擊銷售。

這些規定預料將對印尼的進口物流造成混亂，大大影響百事、可口可樂、P&G、優衣庫、雀巢和聯合利華等國際品牌。印尼擁有超過2.8億人口，大多數為穆斯林，對製造商而言是頗具吸引力的市場。

清真認證要求產品必須不含豬肉、酒精或其他伊斯蘭教禁止的原料，且製造過程也需符合伊斯蘭教規。

印尼的清真規定是穆斯林國家中最嚴格，不像一般只會對食品飲料要求清真認證。即使是沙烏地阿拉伯和馬來西亞等較保守的伊斯蘭國家，也不會對服飾等產品要求認證。

企業團體抱怨，規定變得愈來愈難。雅加達8月要求製造商在來源國進行出貨前檢查，但卻未詳細說明如何實施。

印尼 衛生紙 穆斯林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

跨境霾害持續…大馬與印尼磋商合作滅火 民眾急戴口罩保命

印尼霧霾影響鄰國 新加坡西部空汙達最高級、東帝汶學校關閉3天

亞洲煤價衝上2年新高 後市「看老天爺臉色」

相關新聞

星鏈突設限 烏克蘭無人機作戰受阻…烏方：川普下令施壓

烏克蘭官員表示，科技富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX），十四日突然限制烏克蘭使用部分星鏈服務，烏克蘭無人機仰賴星鏈衛星網路導航，許多作戰任務因此中斷。紐約時報報導，烏克蘭官員推測，相關限制是川普政府下令。

美9月CPI年增3.7%超預期 10月升息機率提高至50%

能源成本大增，導致美國9月消費者物價增幅超出預期，且改寫五個月新高，使得聯準會（Fed）本月升息的預期再次浮上檯面，標普500指數與美國公債價格14日早盤同步下挫。

IEA：柴油供應吃緊到2027年…中東產能缺口若無法恢復 市場須進一步壓低需求

國際能源總署（IEA）表示，儘管石油消費前景轉弱，但受中東和俄羅斯相關衝突影響，全球柴油和其他燃料供應緊張的情況預料將持續到2027年。

台美國防合作！台砸錢建立無人機產業 美企搶加盟

華爾街日報十三日報導，台灣認為無人機對自身生存至關重要，美國無人機新創公司紛紛進入台灣市場，在美國政府牽線下尋找合作夥伴，將設計藍圖化為實際產品。

輝達加碼歐洲！投資法國新創 執行長黃仁勳計劃追加20億美元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳展開歐洲行程，13日宣布計劃在歐洲追加投資20億美元，並向四家法國新創挹注新資金。他在巴黎呼籲：「歐洲必須加入這場競賽。」他與法國總統馬克宏會面，商討輝達在法國的投資布局、開源軟體與人工智慧（AI）安全等議題。

美智庫：美未來應記取川普教訓 強化對台號訊可信度

美國智庫布魯金斯研究所十三日刊登資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）專文「改善美國對台政策訊號」，指出在美國總統川普剩餘二年任期內，無法期待美方更精確表達對台立場。未來美國政府必須從川普的錯誤中汲取教訓，強化對台政策訊號可信度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。