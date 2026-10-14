曾遭對方拿狗鍊鞭打 女子得知男友將提前出獄崩潰：可能死在他手上

英國威爾斯一名三寶媽長期遭前男友杭特施暴，不只被打掉牙齒過，還被拿狗鍊鞭打。杭特雖然因勒頸、傷害及毆打等罪名被判入獄34個月，卻在最近傳出能提早出獄，讓女子再度陷入恐懼，擔心自己與孩子的人身安全。

據《太陽報》（The Sun）報導，29歲的海莉（Hayleigh Allsopp）在2021年透過臉書認識前男友杭特（Mark Hunt），起初杭特相當體貼，經常前往她住處陪伴她和孩子，讓她迅速墜入愛河。不過，這段關係不久後開始變質，杭特在2024到2026期間多次毆打攻擊海莉，造成她臉部、頭部和頸部都曾嚴重受傷。

每當兩人發生爭執，杭特就會動手打人，不只曾打掉海莉的牙齒，也曾拿狗鍊鞭打她，甚至刻意摀住海莉口鼻，不讓她正常呼吸。每次爭執後，杭特都會不斷打電話求和，甚至送鮮花巧克力和名牌禮物，但兩人關係始終呈現「被打又和好」的惡性循環。

2026年4月兩人又發生衝突，海莉報警之後杭特隨即被警方逮捕。2026年8月，杭特被判一項勒頸罪、三項實際身體傷害罪及三項毆打罪，判處34個月徒刑，並終身禁止聯絡海莉及其子女。

儘管如此，海莉仍認為自己和孩子的安全沒有獲得充分保障。她透露，為了防範杭特出獄後可能出現的威脅，已花費2500英鎊（約新台幣10萬元）安裝含有動態感應器的保全設備，也另外養了一隻護衛犬。不過即使如此，她仍因創傷後壓力症候群（PTSD）飽受失眠和惡夢困擾，總覺得始終不能放鬆。

海莉近期接獲消息，得知杭特可能在2027年3月提早出獄。她擔心，杭特出獄後可能再次找上門，悲觀地表示「我們其中一個人會死在這個男人手上。」

英國司法大臣亞歷克斯．諾里斯（Alex Norris）表示，政府必須處理監獄收容空間不足的問題，但會推出更嚴格的措施監管出獄者、加強保護民眾。

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