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全球暖化下奇蹟「長高」 白朗峰最新測量結果比2023年高近2公尺

中央社／ 法國聖熱爾韋萊班14日綜合外電報導
法國最高峰白朗峰上個月測量的高度比2023年上次公布的測量結果高出近兩公尺。法新社
法國最高峰白朗峰上個月測量的高度比2023年上次公布的測量結果高出近兩公尺。法新社

測量人員今天表示，法國最高峰白朗峰上個月測量的高度比2023年上次公布的測量結果高出近兩公尺，使得這座阿爾卑斯山脈最高峰為4807.47公尺高。

法新社報導，法國東南部上薩瓦省（Haute-Savoie）首席測量師德加瑞（Jean des Garets）在宣布白朗峰（Mont Blanc）高度增加1.88公尺後表示，白朗峰「山頂不斷在變動」。

他指出，在全球暖化背景下，「單次測量意義有限」，但是這「提供可供長期分析的數據」。

自從2001年以來，研究人員每兩到3年便會測量這座大山，期盼能獲得有關氣候變遷對阿爾卑斯山影響的資訊。

白朗峰的岩石山頂海拔高度約為4792公尺，但其厚厚冰雪覆蓋層的高度每年都會有所變化，取決於風勢和天氣。

2023年時，白朗峰高度較兩年前減少逾兩公尺。測量人員表示，最新數據接近19世紀末測得的高度。

冰河學家莫洛（Luc Moreau）在記者會中指出，目前白朗峰頂「尚未受到氣候變遷顯著影響」。

阿爾卑斯山 氣候變遷 法國

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