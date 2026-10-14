日女遭墜樓男砸死！受害者父親怒求殺人罪起訴 連署逾4.5萬人要求重判

日本名古屋今年7月發生一起致命墜樓事件，一名男子從公寓高樓墜落，砸中正在路上行走的23歲女子，女子送醫後不治，男子卻奇蹟生還。死者父親如今要求檢方將案件升級為殺人罪，認為男子明知可能危及路人性命，仍執意跳樓，不能只當成意外處理。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於7月19日凌晨1時左右，23歲的稻葉朋來（Houra Inaba）與友人行經名古屋市榮區時，29歲的田口真成（Shinsei Taguchi）從公寓高樓墜下，直接撞上稻葉。女子因出血性休克，數小時後宣告不治；田口則在送醫後存活。

田口出院後，於8月因涉嫌重大過失致死遭到逮捕。警方正調查事件經過，並安排精神鑑定，以確認他是否具備刑事責任能力。

死者父親稻葉健二（Kenji Inaba）表示，自己曾三度前往拘留所探視嫌犯。據他轉述，田口曾承認，自己跳下時並未查看下方是否有人，也不在意可能造成他人傷亡。稻葉健二認為，事發地點位於人潮往來頻繁的鬧區，嫌犯應能預見跳樓可能奪走無辜者的性命，因此要求檢方以「蓄意過失殺人」方向重新評估案件。

受害家屬也質疑，即使田口聲稱不記得事發經過，調查仍應徹底釐清他當時是否明知行為的危險性。為了爭取更重的罪名，家屬發起連署，要求檢方以殺人罪起訴，目前已累積超過4.5萬人簽名。

連署內容指出，即使男子原本意圖結束自己的生命，也不代表可以忽視其他人的安全。家屬希望司法機關正視無辜生命的逝去，不要將這起悲劇輕易視為一場意外。

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